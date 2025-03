PS VR2 bekommt hochkarätigen Zuwachs: HITMAN World of Assassination betritt die virtuelle Bühne

IO Interactive, das Studio hinter dem gefeierten HITMAN-Franchise, setzt seinen Erfolgsweg auf der PS VR2 fort und bringt HITMAN World of Assassination in die virtuelle Realität. Die VR-Version des preisgekrönten Stealth-Spiels versetzt die Spieler direkt in die Schuhe des weltbesten Assassinen, Agent 47, und lässt sie die Ikonische Welt der Attentate aus einer völlig neuen Perspektive erleben. Ganz im Stil der Serie kommen Spieler in den Genuss von 4K HDR-Grafik und der kompletten Erfahrung der HITMAN-Welt – nun auch auf PS VR2.

Die neueste Veröffentlichung vereint die besten Elemente aus HITMAN 1, HITMAN 2 und HITMAN 3 und katapultiert das Spiel in ein immersives VR-Erlebnis. Das bedeutet, dass die Spieler nun durch die Straßen von Paris, Berlin oder Miami schreiten und dabei nicht nur die Umgebung bestaunen, sondern auch aktiv mit der Welt interagieren können. Wände erklimmen, Waffenschränke öffnen, Verkleidungen stehlen – all das geht jetzt mit den beiden Händen und der außergewöhnlichen Bewegungssteuerung der PS VR2.

Beidhändiger Spaß: Innovative Steuerung für maximale Kreativität

Ein Highlight der VR-Version ist die vollständige Beidhändigkeit. Spieler können mehr als 100 Waffen gleichzeitig in beiden Händen führen, mit denen sie ihre Zielpersonen eliminieren. Doch das ist nicht alles: Die intuitive Steuerung erlaubt es den Spielern, ihre Kreativität auszuleben, indem sie etwa Alarme deaktivieren oder Schlösser knacken, während sie mit der anderen Hand bereits ihre Waffe anlegen. Die VR-Version unterstützt nicht nur diese Beidhändigkeit, sondern auch adaptiven Trigger-Support, räumliche Berührungs-Interaktionen und Roomscale-Support, was das Spiel noch dynamischer macht.

Mit der PS VR2-Version erleben Fans die legendären Missionen und Schauplätze der Originalspiele. Orte wie der laute Club Hölle in Berlin oder das prestigeträchtige Rennevent in Miami sind nun im VR-Format noch fesselnder. Jeder dieser Schauplätze ist eine Sandbox, in der Spieler auf unterschiedliche Art und Weise agieren können, um ihre Ziele zu eliminieren. Die Wiederspielbarkeit ist damit auf einem neuen Höhepunkt, da jede Entscheidung und jede Aktion Auswirkungen auf den Verlauf der Mission hat.

Für Fans, die nach einer besonderen Herausforderung suchen, gibt es zudem die Elusive Target Mission „The Drop“ mit dem Superstar-DJ Dimitri Vegas – exklusiv bis zum 6. April. Diese Mission verlangt von den Spielern nicht nur Präzision und Geduld, sondern auch ein scharfes Auge, um jede noch so kleine Gelegenheit zu nutzen.

Günstiges Upgrade für Besitzer der PS5-Version

Für diejenigen, die das Spiel bereits auf der PS5 besitzen, bietet IO Interactive die Möglichkeit, mit HITMAN World of Assassination – VR Access für nur 9,99 € ein Upgrade auf die PS VR2-Inhalte zu erhalten. Wer neu einsteigt, kann das HITMAN WOA Part One – VR2 Edition für 39,99 € erwerben und sich die gesamte VR-Erfahrung gönnen.

Die Veröffentlichung von HITMAN World of Assassination auf der PS VR2 ist ein meisterhafter Schritt in Richtung Zukunft der Gaming-Erlebnisse. Die perfekte Kombination aus klassischem Gameplay und innovativer VR-Technologie dürfte sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger in den Bann ziehen. Wer sich nach einem echten Abenteuer in der Welt der Assassinen sehnt, findet hier die perfekte Mischung aus Taktik, Spannung und Action.