PS VR2 bekommt massig Spiele-Nachschub: Hitman, Slender, Ghost Town & mehr

Totgesagte leben länger – und das scheint auch für PS VR2 mehr denn je zu gelten. Nach der jüngsten Preisoffensive von Sony wurde heute eine ganze Reihe neuer Spiele angekündigt, die dem VR-Headset neues Leben einhauchen. Fans können sich auf eine breite Palette an Titeln freuen, von Survival-Abenteuern bis hin zu klassischen Shooter-Erfahrungen. Hier sind die spannendsten Neuankündigungen:

Surviving Mars: Pioneer – Überleben auf dem roten Planeten

Mars-Kolonisierung in VR? Genau das bietet Surviving Mars: Pioneer. Spieler müssen auf dem lebensfeindlichen Planeten eine autonome Bergbaukolonie errichten und sich um Sauerstoff, Energie und Nahrung kümmern. Ressourcenmanagement und strategisches Bauen stehen im Mittelpunkt, während gefährliche Stürme und unvorhersehbare Herausforderungen das Überleben erschweren. Ein Jetpack erlaubt es, die Umgebung frei zu erkunden, Geheimnisse zu lüften und wertvolle Rohstoffe zu sichern.

Out of Sight VR – Blinder Horror aus neuer Perspektive

In Out of Sight VR schlüpfen Spieler in die Rolle von Sophies treuem Teddybären, der ihr als einzige Orientierung dient. Das innovative zweite-Personen-VR-Erlebnis kombiniert cleveres Puzzle-Design mit nervenaufreibenden Verfolgungsjagden. Die düstere Atmosphäre und die ungewöhnliche Erzählperspektive versprechen ein einzigartiges Horror-Abenteuer.

Hitman: World of Assassination – Auftragsmord in VR

IO Interactive präsentiert neues VR-Gameplay für Hitman: World of Assassination, das euch erlaubt, hautnah in die Rolle von Agent 47 zu schlüpfen. Dank Dual-Wielding und realistischer Steuerung fühlt sich das Eliminieren von Zielen noch immersiver an. Der Titel erscheint am 27. März 2025 für PSVR2.

Ghost Town – Rätsel und Gänsehaut von den Machern von The Room

Fireproof Games, bekannt für die The Room-Reihe, bringt mit Ghost Town ein übernatürliches VR-Rätselspiel. Als Geisterjägerin Edith Penrose erkundet ihr das gespenstische London, löst mystische Rätsel und nutzt alte Magie. Der Titel erscheint im Frühsommer für PSVR2, Meta Quest und PC-VR.

Underdogs – Mech-Brawler mit ordentlich Wumms

Underdogs lässt euch riesige Kampfroboter in illegalen Arena-Schlachten steuern. Mit über 130 Anpassungsmöglichkeiten für eure Mechs und brutaler Physik-Action verspricht der Titel ein explosives Erlebnis. Das Spiel erscheint digital am 25. März und physisch am 4. April 2025 für PSVR2.

Slender: The Arrival VR – Albtraumhaftes Comeback

Die Neuauflage von Slender: The Arrival sorgt nun in VR für noch intensiveren Horror. Die dunklen Wälder und bedrohlichen Begegnungen mit Slenderman dürften für einige Schreckmomente sorgen. Der Release ist für das Frühjahr 2025 geplant.

Gorn 2 – Mehr Blut, mehr Chaos, mehr Spaß

Die Fortsetzung des beliebten Gladiatoren-Simulators Gorn wird noch absurder: Mehr Waffen, tückische Fallen und übernatürliche Power-ups machen das VR-Gemetzel noch intensiver. Erscheint 2025 für PSVR2, Meta Quest und PC-VR.

Shadowgate VR: The Mines of Mythrok – Dungeon-Crawling-Klassiker in VR

Zum 35. Jubiläum der Shadowgate-Reihe erscheint eine VR-Version des beliebten Dungeon-Crawlers. Mit magischen Rätseln, düsteren Verliesen und einem Raben als Begleiter wird die klassische Abenteuerserie neu belebt.

Roboquest – Roguelite-Shooter in VR

Rasantes Gameplay und kooperativer Multiplayer machen Roboquest zu einem spannenden VR-Erlebnis. Der First-Person-Roguelite-Shooter erscheint im Herbst 2025 für PSVR2.

Postal 2 – Wahnsinn jetzt auch in VR

Das berüchtigte Postal 2 kommt als VR-Version. Details zum Release gibt es noch nicht, aber eines ist sicher: Der Kult-Shooter dürfte für ebenso viel Aufsehen sorgen wie damals das Original.

Die jüngsten Ankündigungen zeigen, dass PS VR2 weit entfernt davon ist, in der Versenkung zu verschwinden. Von packenden Horror-Erlebnissen bis zu actionreichen Mech-Kämpfen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die kommenden Monate dürften also spannend werden – vorausgesetzt, Sony hält den positiven Trend aufrecht.