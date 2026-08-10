PS VR2: Community zieht ernüchtertes Fazit – „Potenzial wurde verschwendet“

Sonys PlayStation VR2 leidet nicht an mangelnder Hardware-Qualität, sondern am sichtbaren Rückzug des eigenen Herstellers aus der Software-Versorgung. Eine Entwicklung, die wieder thematisiert wurde. Gebracht hat es nichts – PS VR2 scheint intern abgeschrieben.

Während das Headset in Deutschland und Österreich im offiziellen Direct Store phasenweise schwer oder gar nicht lieferbar ist, zeigt ein aktueller Blick in die Community das eigentliche Problem. Die Besitzer schätzen die Technik, kritisieren aber Sonys fehlenden Support.

Ein aktueller Thread im PSVR-Subreddit unter dem Titel „I’m pretty pissed off at how the PSVR2 turned out“ bringt die Misere auf den Punkt. Der Ersteller kaufte die Peripherie zum Launch für 599 EUR. Der versprochene Nachschub an First-Party-Blockbustern blieb aus. Nach „Horizon Call of the Mountain“ stellte Sony die eigenen Entwicklungen für die Plattform praktisch ein.

Spieleauswahl stimmt, Strategie hinkt

Das Problem ist kein kompletter Softwaremangel. „Gran Turismo 7“, die „Resident Evil“-Ableger oder „Hitman“ zeigen, was die OLED-Displays mit ihren 120 Hertz leisten können. Dritte Entwickler füllen die Lücke. Das Portfolio wächst stetig.

Was fehlt, ist die Präsenz. Sony erwähnt die PS VR2 auf eigenen Events kaum noch. Das Signal an den Markt ist fatal. Wer 600 EUR in ein Ökosystem investiert hatte, erwartet Engagement des Plattformhalters. Dass flagship-nahe Titel wie das neue „Astro Bot“ ohne jeglichen VR-Modus erschienen sind, wirkt wie eine Absage an die eigene Community.

Die Realität verzeiht keine Experimente. Hohe Entwicklungskosten treffen auf eine kleine Installationsbasis. Das Risiko für reine AAA-VR-Produktionen ist extrem hoch. Sony zieht daraus die Konsequenz und kürzt das Budget auf inzwischen null.

“There was little advertising. […] Shame on them for failure to promote and make the most of it,“ stellen die User zurecht fest.

Der letzte Hoffnungsträger war Microsoft Flight Simulator, doch auch dieser kann in der VR-Umsetzung bislang nicht vollständig überzeugen – insbesondere im direkten Vergleich mit der 2D-Version. Ein Update soll aber folgen.

PC-Adapter als Ausweichroute

Viele Nutzer ziehen bereits Konsequenzen. Mit dem offiziellen PC-Adapter wandert die PS VR2 an den Rechner. Dort nutzt die Hardware ihr technisches Potenzial in SteamVR aus, entkoppelt sich aber vom PS5-Ökosystem. Für Sony ist das ein zweischneidiges Schwert. Hardware-Verkäufe bringen Geld, festigen aber keine Plattformbindung auf der Konsole.

Die PS VR2 ist nicht tot. Aber es fühlt sich so an. Sie wird, wenn überhaupt, von Drittherstellern am Leben gehalten. Wer ein technisch starkes VR-Headset sucht, bekommt exzellente Hardware. Wer auf eine permanente Versorgung mit AAA-Blockbustern gehofft hat, wird enttäuscht.

Die PS VR2 bleibt hardwareseitig eine der besten Brillen am Markt. Die Displayqualität, das Eye-Tracking und die haptischen Motoren in den Controllern überzeugen nach wie vor. Der Kauf lohnt sich aktuell für Spieler, die Titel wie „Gran Turismo 7“ nutzen oder das Headset flexibel am PC betreiben wollen. Wer eine reine PS5-Anbindung mit Garantie auf große Spiele erwartet, lässt die Finger davon. Sony hat den Fokus verlagert.