PS VR2 doch nicht vergessen, Sony zeigt neuen TV-Spot

Sony zeigt einen neuen TV-Spot zu PlayStation VR2, mit dem man daran erinnert, dass das Headset für sie doch noch existent ist. Vor wenigen Wochen hatte man erst erklärt, dass die nicht mal ein Jahr junge Hardware derzeit keine große Rolle für sie selbst spielt.

Das merkt man auch im aktuellen TV-Spot, wo man sich erneut auf die Third-Party-Entwickler verlässt, die jüngst erst wieder eine ganze Reihe an PS VR2-Spielen veröffentlicht haben. Allen voran Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, das kürzlich mit dem Heist and Seek-Update ausgestattet wurde.

Ebenfalls erwähnt wird Journey to the Foundation, ein Sci-Fi-Adventure, welches auf dem Science Fiction-Universum von Autor Isaac Asimov basiert. Kleinere Einblicke gibt es außerdem zu Project Wingman: Frontline 59 und Firewall Ultra von First Contact Entertainment. In Kürze folgt außerdem Arizona Sunshine 2 von Vertigo Games, dessen Vorgänger bereits ein riesiger Erfolg war und auf dem man nun mit den neuesten VR-Technologien aufbaut. Den aktuellen Showcase zu dem Spiel gibt es hier.

Über 160 PS VR2 Spiele im PlayStation Store

Insgesamt sind inzwischen 160 PS VR2-Spiele und Erfahrungen im PlayStation Store gelistet, von denen ein Großteil auf PS VR2 zugeschnitten ist. Diese unterstützen allesamt die haptischen und sensorischen Features, die Eye-Tracking-Technologie, Berührungserkennung und mehr.

Ob dies Sony etwas aufrüttelt, dass in PS VR2 doch ein wenig Potenzial steckt, bleibt abzuwarten. Immerhin ist das eigene Horizon: Call of the Mountain zum besten VR-Spiel des Jahres nominiert worden, das in erster Linie die technischen Möglichkeiten des Headsets ausreizt.

PlayStation VR2 ist derzeit auch beim Black Friday-Sale dabei und kann auf ebay für 151 EUR erworben werden. Immerhin etwas Ersparnis gegenüber dem UVP. Dazu den Voucher-Code POWEREBAY10 an der Kasse nutzen.