PS VR2 hat für Sony keine Priorität, Fokus auf PS5

Es ist nur allzu offensichtlich, dass Sony kaum Interesse an ihrem PS VR2 Headset hat, die mit Horizon: Call of the Mountain bislang auch nur einen Titel selbst dafür entwickelt haben. Und selbst dieser ist nur eine bessere Tech-Demo. Inzwischen spricht man es offen aus, dass PlayStation VR2 keine Priorität genießt und man stattdessen alles auf die PS5 richtet.

Eine etwas ernüchternde Aussage von Sonys Head of Business Operations, Eric Lempel, die nach nicht mal einem Jahr mit PS VR2 zugleich ein Armutszeugnis für die Japaner ist. Warum man zuerst Millionen in die Entwicklung steckt und sich den Erfolg anschließend durch andere erhofft, ist kaum nachvollziehbar, zumal Third-Party Entwickler gezeigt haben, welches Potenzial in PS VR2 steckt.

Im Interview mit dem Magazin Barrons sagte Lempel, dass PS VR2 eher sowas wie ein Spielzeug für Sony ist, dem man derzeit selbst keine große Beachtung schenkt. Nice-to-Have sozusagen.

Dort sagte Lempel:

„Die VR-Kategorie ist uns wichtig. Es ist eine Kategorie, die uns bei Innovationen helfen kann. Es wird nie die einzige Möglichkeit sein, Spiele zu spielen, aber ich bin froh, dass wir dabei sind. Es gibt tolle Erfahrungen zu machen und die Verbraucher mögen es wirklich. Aber es ist ein junges Geschäft für uns, an dem wir teilhaben wollen, aber es ist nicht unser Kernanliegen in dieser Saison. Der Fokus liegt auf der PlayStation 5.“

Das unterstreicht auch vorherige Anfrage unsererseits an Sony, wonach sich derzeit keine eigenen PS VR2-Projekte in Arbeit befinden.

Sony erwartet stärkste PS5 Season

Vielmehr erhofft man sich dafür von der PS5, die in diesem Weihnachtsgeschäft erstmals auf breiter Fläche verfügbar ist und die stärkste Season aller Zeit bescheren soll.

„Unsere Aussicht auf die PlayStation 5 ist wirklich positiv. Was die Konsolenverkäufe angeht, erwarten wir eine der stärksten Saisons unserer Geschichte. Es ist eine Kombination aus dem großartigen Produkt, das wir haben, und den Titeln, die seit der Veröffentlichung veröffentlicht wurden – auch zuletzt Marvels Spider-Man 2.“

Hierzu erscheint in Kürze die PS5 Slim, die noch einmal einen ordentlichen Boost nach sich ziehen dürfte. Insgesamt möchte Sony in diesem Geschäftsjahr rund 25 Millionen PS5 Konsolen verkaufen.