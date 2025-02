PS VR2 jetzt noch attraktiver – Preissenkung ab März!

Kritik wirkt! Sony senkt den Preis der PlayStation VR2! Wer bisher gezögert hat, sich das High-End-VR-Headset zu holen, hat jetzt eine perfekte Gelegenheit. Ab März wird der Preis für das PS VR2-Headset und das PS VR2 Horizon Call of the Mountain Bundle deutlich und offiziell reduziert.

Seit seiner Veröffentlichung ist das PS VR2 Headset von Sony immer wieder in den Schlagzeilen – leider oft in einem negativen Licht. Besonders die frühen Käufer des VR-Headsets haben Grund zur Frustration. Viele fühlen sich von dem Unternehmen im Stich gelassen, nachdem sie das Gerät erstanden hatten, um dann vergeblich auf hochwertige Spiele zu warten. Ob sich in diesem Punkt etwas ändert, ist weiterhin offen.

Die neuen PS VR2 Preise im Überblick:

PlayStation VR2: 449,99 €

449,99 € PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain Bundle: 449,99 €

Damit liegt der neue Preis satte 150 Euro unter dem bisherigen UVP – ein faires Schnäppchen für alle, die in die immersive VR-Welt von PlayStation eintauchen wollen.

Die Preissenkung kommt nicht zufällig. In den letzten Monaten hat sich das VR-Angebot auf der PlayStation immerhin verbessert. Mit Titeln wie Alien: Rogue Incursion, Skydance’s Behemoth und Metro Awakening VR gibt es jetzt noch mehr Gründe, sich eine PS VR2 zuzulegen. Aber damit nicht genug: Weitere Highlights wie Aces of Thunder, Dreams of Another und Hitman World of Assassination stehen schon in den Startlöchern.

PlayStation VR2 wird ab März deutlich günstiger

PS VR2 + PC = Endlose Möglichkeiten

Dank des neuen PS VR2 PC-Adapters kann das VR-Headset jetzt auch mit Steam genutzt werden. Das bedeutet Zugang zu Tausenden von Virtual-Reality-Spielen – von Indie-Perlen bis hin zu Blockbustern. Damit entwickelt sich PS VR2 zu einer der vielseitigsten VR-Plattformen auf dem Markt.

Sony hat zudem ein wichtiges Update für das PS VR2-System veröffentlicht: Handtracking mit geringer Latenz. Diese Funktion ermöglicht eine noch intuitivere Steuerung in Spielen, die sie unterstützen – ein echter Gamechanger für immersive VR-Erlebnisse.

Mit der Preissenkung, neuen Spielen und erweiterten Features hat es noch nie einen besseren Zeitpunkt gegeben, in die Welt von PS VR2 einzutauchen. Wer also bisher gewartet hat, findet nun womöglich den richtigen Einstiegspunkt.