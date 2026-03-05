PS VR2 am Abgrund: Kahlschlag bei nDreams besiegelt das Ende des Hypes

nDreams entlässt 78 Mitarbeiter und schließt mit Near Light und Compass zwei seiner internen Studios, und damit äußerst fähige VR-Entwickler. Die Geschäftsführung reagiert damit auf die anhaltende Stagnation des VR-Sektors, die selbst profilierte Entwickler zur drastischen Budgetkürzung zwingt.

Die schwedische Aonic-Gruppe übernahm nDreams im Jahr 2023 für 110 Millionen Dollar – eine Wette auf eine Marktexpansion, die faktisch ausgeblieben ist. Während nDreams mit Titeln wie Synapse technisch auf der PS VR2 überzeugte, korrigiert die Konzernleitung nun die Personalstruktur, um den Cashflow zu sichern.

Die Schließung der beiden Tochterstudios ist kein Resultat mangelnder Qualität, sondern eine rein betriebswirtschaftliche Bestandsverwaltung. Der Mutterkonzern bündelt die verbliebenen Ressourcen bei nDreams Elevation, während das Experiment der breiten Diversifizierung (fünf interne Teams) aufgrund mangelnder Markttiefe beendet wird.

Investitionsschutz statt Experimentierfreude

Das Management begründet den Schritt mit einem „herausfordernden Marktumfeld“. Tatsächlich zeigt der Fall nDreams, dass selbst die erfolgreichsten Akteure im VR-Bereich ohne Querfinanzierung durch Plattformhalter kaum tragfähige Margen erzielen. Die Neuausrichtung auf eine schlanke Forschungs- und Entwicklungsabteilung signalisiert den Rückzug aus der aggressiven Wachstumsphase.

In einem Marktumfeld, in dem die Hardware-Preise durch steigende Komponenten-Kosten – insbesondere bei Speichermodulen – stabil hoch bleiben, sinkt die Kaufbereitschaft der Neukunden. nDreams sichert hier primär das Überleben des Kernteams, anstatt weiterhin auf eine zeitnahe Massenmarkttauglichkeit zu setzen.

Der Rückzug in die Nische

Die Branche muss anerkennen, dass die PS VR2 und vergleichbare Systeme ihren Status als Luxus-Peripherie nicht abschütteln können. Wenn Studios von der Größe eines nDreams die Segel streichen müssen, ist das ein Indikator für eine strukturelle Krise der Software-Refinanzierung. Auch Meta hat seine VR-Entwicklung zuletzt eingestellt, was den Trend zu einem sterbenden Consumermarkt unterstreicht.

Neue Hardware-Ankündigungen wie das Steam Frame mögen technische Impulse setzen, ändern aber nichts an der ökonomischen Realität: VR-Gaming bleibt ein Hochrisiko-Investment mit begrenzter Zielgruppe. Für den Nutzer bedeutet das mittelfristig eine spürbare Ausdünnung des Software-Angebots, da die verbliebenen Studios ihre Projekte auf absolute Sicherheit kalkulieren müssen.

Für Besitzer einer PS VR2 oder anderer Headsets ist diese Nachricht ein weiteres Warnsignal. Wenn die fähigsten Köpfe der Branche ihre Kapazitäten halbieren, sinkt die Frequenz hochwertiger Exklusivtitel weiter. VR entwickelt sich weg vom Consumer-Gaming-Hype hin zu einer spezialisierten Profi-Anwendung oder einem sehr teuren Hobby für eine schrumpfende Enthusiasten-Basis. Ihr Geldbeutel sollte sich auf weniger, aber dafür teurere Nischenprodukte einstellen.