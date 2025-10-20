PS VR2 Sense Controller bald einzeln erhältlich – Apple macht’s möglich, zum stolzen Preis

Wer dachte, man müsse für PS VR2-Spaß zwangsläufig das Headset kaufen, kann jetzt aufatmen: Apple verkauft die PS VR2 Sense Controller ab dem 11. November endlich einzeln. Und ja, das Beste daran? Nicht Sony macht’s möglich, sondern Apple.

Für schlappe 250 US-Dollar inklusive Sonys schicker Ladestation. Klingt fair, wenn man den Humor dieser Geschichte zu schätzen weiß. Schließlich bekommt man zwei Controller, die bisher nur als Teil des Headsets existierten, jetzt separat, und zahlt fast so viel wie für ein Headset selbst.

Controller alleine, was für ein Luxus!

Bislang waren die Sense Controller ein exklusiver Bonus beim PS VR2-Headset. Wer die VR2-Welt erleben wollte, bekam sie automatisch mit. Jetzt kann man sie separat kaufen – bei Apple, nicht bei Sony – als wäre es ein Luxusgut, das man unbedingt besitzen muss. Nur dass der Preis fast schon die Grenze zum Wahnsinn streift: 250 $ für zwei Controller und eine nicht zwingende Ladestation, die ohne Headset technisch wenig anfangen können. Man kann sie in die Hand nehmen, anschauen und bewundern, ja, das ist dann wohl die Hauptfunktion.

Dank visionOS 26 verspricht Apple zwar neue Spieleerlebnisse mit den Controllern, darunter Ping Pong Club und Pickle Pro, einem hyper-realistischen Pickleball-Training. Wer darauf gehofft hatte, epische VR-Abenteuer zu erleben, wird leicht enttäuscht sein. Statt epischer Schlachten und Abenteuer erleben wir jetzt VR-Tischtennis und Pickleball. Willkommen in der Welt der „next-level“ Sportarten.

Preis vs. Nutzen, wer zahlt das?

250 $ für zwei Controller. Klar, inklusive Ladestation, aber trotzdem, das ist Marketing in Reinform. Fast so teuer wie ein gebrauchtes PS VR2-Headset selbst (300 €) und das bei einem Zubehörteil, das man bisher nicht separat kaufen konnte. Apple schafft hier eine neue Kategorie: „High-End-Accessoire für Leute, die alles doppelt wollen“. Wer bisher das Headset besaß, kann sich freuen, jetzt noch einmal tief in die Tasche zu greifen, um genau dasselbe noch einmal zu bekommen.

Die PS VR2 Sense Controller einzeln kaufen? Technisch möglich, finanziell schmerzhaft, moralisch fragwürdig – und genau das macht es wieder unterhaltsam. Man kauft quasi das Upgrade zum Upgrade. Willkommen im Zeitalter der Luxus-Zubehör-Käufe, bei denen Apple die Regeln diktiert und Sony nur zuschaut.

Und seien wir ehrlich: Wer braucht schon präzise Haptics und resistive Trigger, wenn man Ping Pong in VR spielen kann? Man könnte fast meinen, die Controller wurden für den puren Spaß am Teure-Sachen-Kaufen entwickelt.