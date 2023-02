PS VR2 Sense Controller – Batterie mit nur 3 Stunden Laufzeit unzureichend

Schon mit dem DualSense Edge Controller hat sich Sony bei den Spielern etwas unbeliebt gemacht, der trotz der höheren Ansprüche einen kleineren Akku besitzt. Viel besser wird es mit dem Sense Controller von PlayStation VR2 auch nicht, über den schon jetzt ordentlich gemeckert wird.

Das betrifft insbesondere die Akkulaufzeit, die je nach Nutzung und Einsatz der Features auf gerade einmal drei bis vier Stunden kommt. Das berichtet unter anderem CNN, die sich dabei auf eine intensive Nutzung sämtlicher Features wie Sensoren oder dem haptischen Feedback berufen.

Im schlimmsten Fall nur 3 Stunden

In deren Test ist zu lesen:

„Zwischen der liebevoll aggressiven Vibration, den haptischen Triggern und dem fantastischen Controller-Tracking macht es Sinn, dass die Akkulaufzeit etwa drei Stunden beträgt. Der Kilometerstand auf den Controllern kann je nach Anzahl der verwendeten Funktionen variieren.“

Selbiges bestätigen auch andere Magazine, die ebenfalls eine Laufzeit von 3 bis / oder 4 Stunden angeben, nachdem sie damit ausgiebig in Horizon Call of the Mountain unterwegs waren. Das Spiel selbst ist mit seiner 6 Stunden Erfahrung absolut überschaubar, nur leider scheitert es mittendrin an der Hardware.

Sense Controller Akku

An anderer Stelle ist die Rede von sechs bis sieben Stunden, bevor man die Controller wieder aufladen musste. Noch nicht eingerechnet ist, dass die Leistung mit der Zeit immer mehr abnimmt, insbesondere bei häufigen Ladezyklen. Im direkten Vergleich mit anderen VR-Controllern ist der Sense Controller für die meisten dennoch eine Enttäuschung in der Hinsicht, auch weil die Features zum Beispiel beim Meta Quest noch viel feiner abgestimmt sind, etwa das Finger-Tracking, das hier nur erkennt, ob die Finger direkt am Controller aufliegen oder nicht.

Der einzige Wermutstropfen wird am Ende sein, dass es kaum ein Spiel inhaltlich über die drei bis vier Stunden hinaus schaffen wird. Abgesehen von einer handvoll „AAA“-Games bleibt es nach aktuellem Stand bei PS VR2 vorwiegend wieder bei kurzweiligen Erfahrungen.

Praktischerweise bietet Sony eine offizielle Ladestation für die Controller an, mit denen sich diese unkompliziert und gleichzeitig aufladen lassen. Diese gibt es für stolze 50 EUR bei PlayStation Direct, ist derzeit aber ausverkauft.