PS VR2 – Sony erreicht Meilenstein schneller als erwartet

Diesen Erfolg wollte man PlayStation VR2 Anfangs gar nicht zutrauen, das von allen Seiten mit einigen Vorbehalten betrachtet wurde. Nun steht man vor einem Meilenstein, den Sony schneller als erwartet erreicht hat.

Blickt man auf die Markteinführung der PlayStation VR2 im Februar dieses Jahres zurück, so wurde zwar die Hardware der PS VR2 an sich gelobt, hinsichtlich der Inhalte gab es jedoch große Befürchtungen, dass diese nicht in zufriedenstellender Anzahl folgen würden. Teilweise wurde in den Reviews davon gesprochen, die PlayStation VR2 noch nicht zu kaufen, so unter anderem in der New York Times.

Das einzige Argument, das Sony bis dahin vorbringen konnte, war, dass mehr als 100 Spiele in Produktion seien, ohne diese Aussage zu präzisieren oder die Titel zu nennen. Dieses Versprechen wurde nun fast übererfüllt.

Synapse gilt als der nächste große PS VR2 Hit

100 Spiele für PlayStation VR2 verfügbar

Denn die besagten 100 Spiele sind nicht nur in Produktion, sondern in den kommenden Tagen auch schon verfügbar. Darunter sind so einige Highlights, für die sich ein PlayStation VR2 Headset auch wirklich lohnt. Zuletzt erschienen hier Hubris, der Mega-Hit Beat Saber oder Hello Neighbor: Search and Rescue. Im Juli geht es weiter mit Synapse von den VR-Veteranen bei nDreams, gefolgt von Toss!, Green Hell VR, Ghostbuster: Rise of the Ghost Lord, Firewall Ultra und Arizone Sunshine 2 später in diesem Jahr.

Ehrlicherweise muss man sagen, dass nicht jedes Spiel ein Vorzeigebeispiel für PlayStation VR2 ist, oft handelt es sich um lieblose Portierungen. Es gibt aber immer wieder Spiele, die als echte VR-Hits gelten und die PS VR2-Technologie nutzen.

So überraschend, wie das Line-Up inzwischen ist, sind auch die Verkaufszahlen von PlayStation VR2. Diese belaufen sich nach offiziellen Aussagen auf 600.000 Einheiten bis Anfang April, so dass auch hier ein erster großer Meilenstein bevorstehen dürfte, nämlich 1 Million verkaufte PS VR2-Headsets. Parallel dazu wird schon die Technik des Headsets verbessert, etwa das Reprojection-Rendering.

Besonders spannend dürfte es ab Herbst werden, wenn die Meta Quest 3 erscheint, die als wahre Konkurrenz zu PlayStation VR2 gilt. Beide Headsets dürften sich gegenseitig befeuern, immer bessere Spiele zu liefern und durch die Gesamtverkaufszahlen das VR-Medium weiter aus der Nische zu hieven.