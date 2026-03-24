PS VR2: Virtual Hunter, WRATH, Compass und FlatOut 4 fixieren Release-Termine

Das Frühjahr 2026 füllt die Release-Liste der PlayStation VR2 mit namhaften Portierungen und Neuentwicklungen, darunter die Jagd-Simulation „Virtual Hunter“, dem Retro-Shooter „WRATH: Aeon of Ruin“ und der Neuankündigung des Flug-Abenteuers „Compass“.

„Virtual Hunter“ markiert am 27. Mai den ersten dedizierten Genre-Vertreter für die PS VR2 und setzt dabei auf eine vollständige Integration der Hardware-Features wie adaptive Trigger und Headset-Haptik. Während die Jagd-Simulation auf Realismus und entschleunigtes Gameplay setzt, bedient „WRATH: Aeon of Ruin“ bereits am 9. April die Nachfrage nach schnellen „Boomer-Shootern“ in der virtuellen Realität.

Ergänzt wird das Line-up durch „FlatOut 4: Total Insanity VR„, das nach einem PC-Early-Access ebenfalls für die Sony-Plattform erscheinen soll, sowie das neu angekündigte Open-World-Flugspiel „Compass.“

Virtual Hunter: Simulation mit Fokus auf PS VR2-Features

„Virtual Hunter“ wurde von Grund auf für VR entwickelt, um die Lücke bei realistischen Jagdsimulationen zu schließen. Für die PS VR2-Version haben die Entwickler von Korpi Games und VRKiwi spezifische Anpassungen vorgenommen, um die Immersion zu steigern:

Adaptive Trigger: Die Widerstände der Abzüge variieren je nach Waffentyp. Ein Revolver nutzt ein Double-Action-System (Teildruck spannt den Hahn, Durchdrücken feuert), während Bögen einen gleichmäßigen Zugwiderstand bieten.

Die Widerstände der Abzüge variieren je nach Waffentyp. Ein Revolver nutzt ein Double-Action-System (Teildruck spannt den Hahn, Durchdrücken feuert), während Bögen einen gleichmäßigen Zugwiderstand bieten. Haptisches Feedback: Das Headset simuliert physische Kontakte, etwa wenn der Spieler durch dichtes Gebüsch schleicht und Zweige den Kopf streifen.

Das Headset simuliert physische Kontakte, etwa wenn der Spieler durch dichtes Gebüsch schleicht und Zweige den Kopf streifen. Technik: Das Spiel nutzt Foveated Rendering, um die Rechenleistung der PS5 effizient auf den Fokuspunkt des Spielers zu lenken und so die visuelle Schärfe der offenen Welt zu optimieren.

Die Simulation bietet ein dynamisches Wettersystem, einen Tag-Nacht-Zyklus und eine Trophäenhalle, in der erlegte Tiere frei platziert werden können.

WRATH: Aeon of Ruin VR – Brutal Edition erscheint im April

Am 9. April folgt mit der „Brutal Edition“ von WRATH eine VR-Neuinterpretation des auf der Quake-1-Engine basierenden Shooters. Im Gegensatz zur Standard-Version wurde das Movement für VR komplett umgebaut:

Dual-Wielding: Spieler können zwei Waffen gleichzeitig führen und unabhängig voneinander zielen.

Spieler können zwei Waffen gleichzeitig führen und unabhängig voneinander zielen. Physische Interaktion: Nachladevorgänge erfolgen durch Handbewegungen (z. B. das Schwingen des Handgelenks), und Artefakte müssen physisch gegriffen und geworfen werden.

Nachladevorgänge erfolgen durch Handbewegungen (z. B. das Schwingen des Handgelenks), und Artefakte müssen physisch gegriffen und geworfen werden. Fortbewegung: Klassische Mechaniken wie der „Blade Dash“ und Slides wurden so angepasst, dass sie das hohe Tempo des Originals in VR beibehalten, ohne die Orientierung zu verlieren.

FlatOut 4 und Compass erweitern das Portfolio

Mit „FlatOut 4: Total Insanity VR“ kehrt die bekannte Arcade-Rennspielserie zurück. Der Fokus liegt hier auf zerstörbaren Umgebungen und dem berüchtigten Stunt-Modus. Während der Early Access auf dem PC am 23. April startet, ist die PS VR2-Version für den Full Release fest eingeplant.

Zusätzlich hat das Studio Trebuchet „Compass§ angekündigt, ein Open-World-Flugabenteuer, das im Frühjahr 2026 erscheinen soll. Spieler steuern ein handgefertigtes Fluggerät („Speeder“) durch ein Insel-Archipel, lösen Rätsel mittels Greifhaken außerhalb des Cockpits und navigieren durch prozedurale Wettersysteme.

Für PS VR2-Besitzer sind dies gute Nachrichten: Die Plattform erhält endlich eine technisch saubere Jagd-Simulation, die nicht nur ein Port ist, sondern die spezifischen Controller-Features nutzt. „Virtual Hunter“ bedient die Nische der „Slow-Paced“-Simulationen, während „WRATH“ die Zielgruppe anspricht, die präzises Tracking für schnelles Gunplay sucht.

Dass „FlatOut 4 VR“ ebenfalls für PS VR2 bestätigt wurde, stärkt das derzeit eher schwach besetzte Racing-Genre abseits von „Gran Turismo 7“.