PS3 Spiele tauchen im PS5 Store auf, bald abwärtskompatibel?

Im PlayStation Store für PS5 tauchen in diesen Tagen vermehrt neue Einträge zu PS3-Spielen auf. Ein erster Hinweis auf eine baldige Abwärtskompatibilität?

Wie mehrere User berichten, konnte man mehrere Titel ausfindig machen, darunter Dead or Alive 5 oder Prince of Persia: The Forgotten Sands und Prince of Persia: The Two Thrones, die jeweils mit eigenen Preisen gelistet werden, in dem Fall für 7.99 US Dollar. Kaufen lassen sich die Spiele jedoch noch nicht.

Prince of Persia up on the US store (Can't buy them yet)



Also again not on PS NOW pic.twitter.com/AfLDmmHDTp — GameRiot (@GameRiotArmy) January 16, 2022

Patent liefert Hinweis auf Abwärtskompatibilität

Während man zunächst von einem Fehler ausgehen könnte, passiert das Ganze verdächtig zeitnahe zu einem neuen Patent von Sony. Dieses wurde aktuell von dem PlayStation Architekt Mark Cerny eingereicht und scheint eine Lösung zur Abwärtskompatibilität zu beschreiben.

In dem Patent wird demnach ein Verfahren zur „Abwärtskompatibilität durch die Verwendung von Spoof-Clock und feiner Frequenzsteuerung“ erklärt, hinter dem man eben jene Kompatibilität vermutet, die auf die Generationen vor der PS4 deutet.

Ein weitere Vermutung geht in Richtung des neuen PlayStation Plus Service, der seit Dezember spekuliert wird. Demnach plant Sony hier wohl einen umfassenden Umbau, der dann mehrere Stufen oder Tiers innerhalb von PlayStation Plus umfasst. Dazu wurden auch klassische Spiele erwähnt:

„Der Service mit dem Codenamen Spartacus wird es PlayStation-Besitzern ermöglichen, eine monatliche Gebühr für den Zugriff auf einen Katalog moderner und klassischer Spiele zu zahlen,“ heißt es aus internen Kreisen, die nicht genannt werden wollen.

Es bleibt also spannend, was Sony hier genau plant und ob man endlich in Konkurrenz mit dem Game Pass treten kann.