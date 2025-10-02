Sony macht ernst: Ab Frühjahr 2026 werden für neue PS4-Spiele wichtige Online-Services abgeschaltet. Für Millionen Spieler ist das der Anfang vom Ende einer Ära. Die PlayStation 4, seit 2013 auf dem Markt und mit über 117 Millionen verkauften Einheiten eine der erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten, rutscht damit offiziell ins Abseits.

Zwar bleibt die Hardware noch nutzbar, doch zentrale PSN-Funktionen verschwinden Stück für Stück, und genau da wird es für viele spannend. Denn wer 2026 noch auf PS4 spielt, merkt plötzlich, dass nicht nur die Grafik altbacken ist, sondern auch die Online-Erfahrung abgespeckt wird.

Was 2026 auf PS4 (nicht mehr) passiert

Interne Unterlagen, die Insider-Gaming vorliegen, deuten darauf hin, dass die PlayStation 4 ab Frühjahr 2026 nicht mehr den vollen PSN-Umfang für neue Titel erhält. Entwickler dürfen bestimmte Funktionen schlicht nicht mehr einbinden. Betroffen sind unter anderem:

Activity Feed Web API

Title Small Storage (TSS)

Title User Storage (TUS)

User-Profile-Features

Word-Filter

Shared Media Web API

Kurz gesagt: Community-Funktionen und individuelle Speicherlösungen werden gestrichen. Sony begründet das mit einer „vereinheitlichten und skalierbaren Basis“ für kommende Generationen. Klingt nach Aufräumarbeit, heißt aber: Wer 2026 noch neue PS4-Spiele kauft, wird schon deutlich eingeschränkt.

Anzeichen für das Support-Ende gibt es schon länger: So wird beispielsweise PlayStation Plus nach und nach nicht mehr auf der PS4 unterstützt.

Warum das wichtig ist

Die PS4 feiert 2025 ihren zwölften Geburtstag. Eigentlich eine irre lange Zeit, wenn man bedenkt, dass die meisten Konsolen nach sechs bis acht Jahren ausgephast werden. Trotzdem bleibt die Plattform relevant: Call of Duty oder Fortnite laufen weiterhin auf PS4, weil Millionen Spieler nicht umgestiegen sind.

Dass Sony jetzt mit der Abschaltung beginnt, ist ein klares Signal: Die Zukunft gehört allein der PS5 (und irgendwann der PS6). Der Umstieg wird also nicht mehr nur mit besserer Hardware belohnt, sondern auch mit Features, die es auf der alten Konsole schlicht nicht mehr gibt.

Das Ende der PS4 ist längst keine Frage des Ob, sondern des Wann. Ab 2026 zieht Sony den Stecker bei wichtigen Diensten, und das wird sich nach und nach ausweiten. Wer noch immer auf der PS4 sitzt, sollte sich bewusst machen: Die Konsole läuft zwar weiter, aber sie wird zunehmend zur Insel ohne Anschluss.

So ehrlich muss man sein: Für neue Games ist die PS4 bald ein Auslaufmodell. Zeit, sich Gedanken über den Wechsel zu machen, auch wenn’s weh tut.