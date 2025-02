PS5 – 75 Millionen Auslieferungen, starke Zahlen und Spielerzuwachs

Die PS5 hat 2024 ihre erfolgreichste Weihnachtszeit aller Zeiten erlebt und die Marke von 75 Millionen ausgelieferten Einheiten geknackt. Ein deutlicher Beweis für den anhaltenden Erfolg der Konsole, der von Sony am Donnerstag in den Finanzergebnissen für das Quartal bis zum 31. Dezember 2024 bekannt gegeben wurde. Mit diesem Rekordwert übertraf die PS5 nicht nur ihre bisherigen Verkaufszahlen, sondern liegt nun in direkter Konkurrenz zur PlayStation 4.

Fast 10 Millionen PS5-Konsolen in 3 Monaten

In den letzten drei Monaten des Jahres 2024 verkaufte Sony beeindruckende 9,5 Millionen PS5-Konsolen, was das beste Quartal in der Geschichte der PS5 darstellt und nur knapp hinter dem Rekordverkauf der PS4 im gleichen Zeitraum des Geschäftsjahres 2017 liegt. Diese Entwicklung zeigt nicht nur das starke Vertrauen der Konsumenten in die Konsole, sondern auch die anhaltende Beliebtheit von Sonys PlayStation-Plattformen.

Aktuell liegt die PS5 nur noch 1,5 Millionen Einheiten hinter der PS4, die zum gleichen Zeitpunkt ihres Lebenszyklus bei 76,5 Millionen Einheiten lag. Ein bemerkenswerter Erfolg, wenn man bedenkt, dass die PS5 gerade erst die erste Hälfte ihres Lebenszyklus erreicht hat und dabei kontinuierlich an Marktdominanz gewinnt.

Der Erfolg der PS5 spiegelt sich nicht nur in den Verkaufszahlen wider, sondern auch in Sonys beeindruckendem Betriebsergebnis. Das Unternehmen konnte einen Anstieg von 37 % im Jahresvergleich erzielen, was auf etwa 766 Millionen US-Dollar hinausläuft – ein neuer Rekord für ein drittes Quartal. Dieser Zuwachs ist vor allem auf den Verkauf von Drittanbieter-Spielen, Abonnement-Diensten und Mikrotransaktionen sowie eine gestiegene Rentabilität bei der Hardware zurückzuführen.

PlayStation Quartalsergebnis 2024

PlayStation-Nutzerzahlen steigen

Ein weiteres Highlight ist der Anstieg der monatlich aktiven Benutzer auf allen PlayStation-Plattformen, der um 43 % auf 129 Millionen stieg. Im Vergleich zur PS4-Generation (90 Millionen) stellt dies einen bemerkenswerten Zuwachs dar, der das Wachstum und die treue Fangemeinde von PlayStation weiter unterstreicht.

Die starke Performance hat Sony auch dazu veranlasst, die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr um 3 % zu erhöhen. Der Umsatz aus der Abteilung für Spiele- und Netzwerkdienste stieg um 12 % auf etwa 761 Millionen US-Dollar, was den Erfolg der PS5 als zentralen Bestandteil von Sonys Gesamtstrategie bestätigt.

Mit der PS5 auf dem besten Weg, die PlayStation 4 in naher Zukunft zu überholen, zeigt sich deutlich: Sony hat die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft gestellt. Die Konsole bleibt ein starkes Rückgrat für das Unternehmen und sorgt mit jeder neuen Verkaufsrekord für den stetigen Aufstieg von PlayStation.