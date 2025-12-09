PS5-Ausblick 2026: PlayStation zeigt fulminanten Auftakt – diese Spiele prägen das kommende Jahr

PlayStation hat einen neuen Sizzle-Reel-Trailer veröffentlicht, und der wirkt weniger wie eine einfache Vorschau, sondern eher wie ein Versprechen. 2025 war bereits vollgepackt, aber was Sony jetzt für die PS5 in Szene setzt, deutet auf ein Jahr hin, das noch einmal eine Schippe drauflegt. Nicht wegen eines einzelnen Blockbusters, sondern wegen der Breite an Projekten, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Der Trailer präsentiert rund zwei Dutzend Spiele, viele davon mit festen Terminen. 2026 soll für PS5-Spieler ein Jahr werden, in dem Abwechslung wichtiger ist als pure Größe.

Von Nioh 3 bis Saros

Einige Titel stechen direkt heraus, weil sie schon konkrete Daten haben. Nioh 3 eröffnet am 6. Februar das Jahr und dürfte Souls-Fans mit seiner typischen Mischung aus Tempo und Präzision erneut fordern. Nur wenige Wochen später folgt mit Resident Evil 9 Requiem (27. Februar) ein weiterer Nervenkitzel – Capcom scheint den Horrorzyklus für die PS5 konsequent weiterzuspinnen.

Im März wird es besonders dicht: Crimson Desert (19. März), Saros (20. März) und 007 First Light (27. März) legen sich fast gegenseitig auf die Startlinie. Dass PlayStation sie trotzdem alle im Trailer positioniert, zeigt: Man rechnet damit, dass jedes dieser Spiele sein eigenes Publikum findet.

Große Namen ohne Datum – und noch größere Erwartungen

Andere Spiele bleiben im Trailer bewusst ohne Termin. Marvel’s Wolverine, Pragmata, Onimusha: Way of the Sword oder Dune: Awakening sind seit Jahren Gesprächsthema, nicht wegen ständigen Leaks, sondern wegen der Frage, wann sie endlich spielbar sind. Dass Sony sie jetzt erneut hervorhebt, lässt vermuten, dass 2026 zumindest Teile davon beantwortet.

Spannend ist aber auch, was fehlt: GTA 6 sucht man vergeblich. Mit The Game Awards vor der Tür könnte das Absicht sein. Vielleicht hebt man sich diese Namen für einen größeren Moment auf, oder für die nächste State of Play.

Der Trailer zeigt nur einen Ausschnitt, aber schon jetzt wirkt der PS5-Fahrplan für 2026 erstaunlich dicht. Nicht jeder Titel wird ein Must-Play, aber die Mischung aus großen Marken, neuen IPs und experimentellen Projekten wirkt gesund. Und am Ende entscheidet ohnehin die Community, was hängen bleibt.

Welche der vorgestellten PS5-Spiele stehen bei euch ganz oben? Schreibt es in die Kommentare.