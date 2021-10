PS5 bei mobilcom verfügbar, in wenigen Tagen lieferbar

Es wird ja bereits vor absoluter Knappheit bei Spielkonsolen im Weihnachsgeschäfts gewarnt, weshalb nun auch optionale Wege angegangen werden müssen, um rechtzeitig an die begehrte Hardware zu kommen. Einer dieser Wege ist momentan über mobilcom möglich, die die PS5 derzeit vorrätig haben.

mobilcom bietet dazu verschiedene Tarifverträge an, die euch monatlich 41.99 EUR über zwei Jahren kosten, plus eine Einmalzahlung über 39.99 EUR für den Anschluss. Dafür bekommt man aber auch eine PS5 Disc Edition und einen zweiten DuaSense Controller im Wert von 570 EUR dazu.

Die effektiven Kosten nach Abzug der PS5 und des Controllers belaufen sich damit auf 478 EUR oder effektiv 19.91 EUR pro Monat.

Der Tarif selbst umfasst eine:

10 GB bzw. 15 GB LTE Internet-Flat

FLAT – Telefonie

EU-Roaming

Vodafone- oder Telekom-Netz

Es ist sicherlich nicht der idealste Weg, um an eine PS5 zu kommen, aber jetzt auch nicht so unüblich. Manch einer finanziert sich so noch ganz andere Dinge. Falls es für den ein oder anderen gerade passt, ist es durch eine Option, die in Betracht kommt.

*Alle Tarifbedingungen und Kosten sind auch direkt auf mobilcom nachzulesen.