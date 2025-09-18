PS5 Bundle: Digital Edition + zweiter Controller für 459,99€ – Letzte Chance auf 1 TB SSD

Sony hat aktuell ein interessantes Bundle für die PS5 Digital Edition am Start: Die Konsole kommt zusammen mit einem zweiten DualSense Wireless-Controller und kostet 459,99 €, also rund 18 % unter dem Normalpreis. Für Spieler, die auf digitale Games setzen, klingt das nach einem soliden Angebot. Aber lohnt sich der Deal bei Amazon.de wirklich?

Was ist im Bundle drin?

Das Paket enthält die PS5 Digital Edition – also die Version ohne Disc-Laufwerk – plus zwei DualSense Controller, 1 TB SSD, horizontale Standfüße, HDMI- und USB-Kabel, Netzteil, Druckerzeugnisse sowie ASTRO’s PLAYROOM vorinstalliert. Die Konsole bietet wie gewohnt ultraschnelles Laden, 3D-Audio und die adaptiven Trigger für ein realistisches Spielerlebnis. Das neue, schlankere Design macht sie außerdem kompakter als das ursprüngliche Modell.

Für Käufer, die schon länger überlegt haben, auf die PS5 umzusteigen oder einem Freund einen zweiten Controller zu spendieren, ist das Bundle ein verlockendes Angebot, insbesondere, weil es das letzte Bundle mit 1 TB Speicher ist.

Playstation®5 (Digital Edition) Bundle mit zweitem DualSense™ Wireless-Controller 559 EEU 459 EUR Get It Now

Neue Revision mit kleinerer SSD gestartet

Seit dem 13. September ist die PS5 Digital Edition CFI-2100 in Europa verfügbar – das neue Modell kommt nur noch mit 825 GB SSD und kostet 469 €. Für digitale Spieler bedeutet das einen spürbaren Rückschritt: Jede GB zählt bei Downloads, und zusätzliche Speicher kosten extra. Wer also auf die volle 1 TB-Ausbeute Wert legt, sollte jetzt zuschlagen. Nachrüsten ist möglich, aber umständlicher und teurer.

Das Bundle ist nicht nur ein finanzieller Vorteil, sondern auch die letzte Chance, eine PS5 Digital Edition mit voller 1 TB SSD zu ergattern. Wer digitale Spiele liebt oder den zweiten Controller für Multiplayer braucht, macht hier kaum etwas falsch, auch wenn die Lieferung erst Ende Oktober erfolgt. Wer mit 825 GB auskommt oder später aufrüsten will, kann sich die neue Revision ansehen, sollte aber den Preis und den reduzierten Speicher bedenken.

Kurz gesagt: Wer zögert, verpasst den letzten Deal mit 1 TB Speicher – ein echtes Digital-Edition-Schnäppchen.