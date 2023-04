PS5 Bundle mit God of War derzeit im Sale

Damit hat Sony das fünfte offizielle Game Bundle auf den Weg gebracht, denen zuvor Spiele wie FIFA 23, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart oder Call of Duty: Modern Warfare 2 beilagen. Laut Sonys Philosophie bietet man so lieber einen Mehrwert, anstatt die Hardware an sich günstiger zu machen.

Aktuell lassen sich ein paar interessante Sales-Angebote bei der PS5 mitnehmen, darunter beim offiziellen God of War Bundle , das als Disc-Edition derzeit für 569 EUR zu bekommen ist. Damit zahlt man effektiv nur 20 EUR für das Spiel an sich.

