PS5 Camera – schon jetzt günstig zuschlagen, um für PSVR 2 gerüstet zu sein

Daher bietet sich schon jetzt der Kauf der Camera an, die Sony als optionales Zubehör anbieten wird. Insbesondere, weil sie jetzt besonders günstig und im Schnitt für unter 30 EUR zu haben ist. Unter anderem bei Amazon .de, Saturn , Media Markt , Otto .de, Euronics & Co.

Auch wenn es noch kein Launch-Datum für PlayStation VR2 gibt, ist schon jetzt abzusehen, dass sich hier das gleiche Drama wie mit der PS5 abspielen wird. Hardware und Zubehör werden wieder knapp sein, insbesondere das Headset an sich. Aber auch beim Zubehör wie der Camera könnte gähnende Leere in den Regalen herrschen. Man erinnere sich nur an die PlayStation Move Controller für das original PSVR, das alles andere als neu auf Markt war, aber dennoch nirgends zu finden oder extrem teuer.

