PS5 Cloud-Streaming für PS Plus startet in Kürze

Sony startet in Kürze mit dem PS5 Cloud-Streaming, das zunächst nur PlayStation Plus Premium-User nutzen können. Los geht es am 23. Oktober 2023.

Dann stehen ausgewählte PS5-Titel zur Auswahl, darunter Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 und Saints Row IV, sowie Spieltestversionen von PS5-Spielen wie Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt und The Callisto Protocol. Erwähnt werden außerdem Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys, und Fortnite.

Zusätzlich werden folgende Features geboten:

Herunterladbare Inhalte und Käufe im Spiel

Qualitativ hochwertige Auflösungsoptionen: 4K, 1440p, 1080p, und 720p, mit 60 FPS und SDR or HDR output.

Verbessertes Audio: 5.1 und 7.1 sowie Tempest 3D Audiotech.

Screenshots und Videoaufnahmen bis zu 3 Minuten

„Wir hoffen, dass Spieler diese neue PS5-Streaming-Funktion genießen werden, die automatisch zu ihrer PlayStation Plus Premium-Mitgliedschaft hinzugefügt wird. Wir werden uns weiterhin auf die Weiterentwicklung der Funktionen und Vorteile von PlayStation Plus konzentrieren, es gibt also noch mehr, worauf wir uns freuen können.“ PlayStation Blog

PS5 Cloud-Gaming mittels neuer Technologie

Zum Start dieser Testphase hat man 28 Datenzentren über 15 Metropolen errichtet, die den vollständigen Launch bis Ende März 2024 stemmen sollen. Dahinter arbeitet die Future Technology Group, die eine völlig neue Network Storage-Lösung entwickelt hat und die auf Basis von PCIe (NTB) entstanden ist, welche die NTB und die I/O-Coprozessoren der PS5 nutzt. Am Ende konnte man so eine Bandbreite von 5 GB/s mit Latenz von unter 1ms erreichen.

Ob das PS5 Cloud-Streaming auch irgendwann außerdem von PlayStation Plus angeboten wird, bleibt abzuwarten. Die Marschrichtung ist allerdings klar, nämlich dass sich Gaming in Zukunft nur noch digital und in der Cloud abspielen wird, auch wenn das einige nicht wahrhaben wollen, die Fingerabdrücke von Discs abzuwischen zu ihren bevorzugten Hobbys zählen.