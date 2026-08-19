PS5-Cover, Controller und Bundle zu Marvel’s Wolverine ab sofort vorbestellbar

Sonys limitierte PS5-Hardware-Kollektion zu „Marvel’s Wolverine“ ist ab sofort direkt über PlayStation Direct vorbestellbar. Das Angebot umfasst ein PS5-Digital-Edition-Bundle für 649,99 EUR, zwei DualSense-Controller-Varianten sowie separate Konsolen-Cover für die PS5 und PS5 Pro ab 74,99 EUR.

Die Hardware-Pakete in der Übersicht

Ab Punkt 10:00 Uhr hat Sony die Vorbestellungen für die gesamte Marvel’s Wolverine-Hardware-Reihe freigeschaltet. Sämtliche Produkte sind primär über den hauseigenen Store PlayStation Direct und teilnehmende Partner gelistet.

PlayStation 5 Digital Edition – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition Bundle $649.99 US / £569.99 GBP/ €649.99 EUR / ¥96,980 JPY RRP

DualSense Wireless Controller – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition $84.99 US / £74.99 GBP/ €84.99 EUR / ¥12,480 JPY RRP

PlayStation 5 Console Covers – Battle Yellow Limited Edition

PlayStation 5 Pro Console Covers – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition $74.99 US / £64.99 GBP/ €74.99 EUR / ¥9,980 JPY RRP

PlayStation 5 Pro Console Covers – Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition $74.99 US / £64.99 GBP / €74.99 EUR RRP

DualSense Wireless Controller – Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition

SONY PlayStation®5 Digital Edition Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition Bundle 649,99 EUR Get It Now

Wer das Gesamtsystem erwerben möchte, greift zum PlayStation 5 Digital Edition – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition Bundle. Das Paket schlägt mit 649,99 EUR zu Buche und enthält neben der Konsole im gelb-schwarzen Comic-Look von Zeichner Jock den passenden DualSense Wireless-Controller. Ein physisches Laufwerk fehlt der Konsole bauartbedingt.

Das Design orientiert sich visuell an Logans klassischen Comic-Spezifikationen. Wer lediglich die Eingabegeräte tauschen oder seine bestehende Hardware aufrüsten will, erhält den Battle Yellow DualSense separat für 84,99 EUR.

DualSense Marvel’s Wolverine Battle Limited Edition PlayStation 5-Controller 84,99 EUR Get It Now

Adamantium-Look exklusiv für PS5 Pro-Besitzer

Sony bedient bestehende Konsolenbesitzer über austauschbare Sideplates. Die Battle Yellow Limited Edition-Cover stehen sowohl für die Standard-PS5 als auch für die PS5 Pro zur Verfügung und kosten jeweils 74,99 EUR.

Für Besitzer der PS5 Pro existiert eine zusätzliche Option: die Adamantium Limited Edition. Diese Ausführung verzichtet auf das gelbe Farbkonzept und nutzt stattdessen eine dunkle, metallisch glänzende Oberfläche mit eingravierten Schnittspuren, die das fiktive Metall der Comicvorlage widerspiegelt. Dazu passend verkauft Sony den DualSense Wireless Controller – Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition ebenfalls für 84,99 EUR.

Preislich liegt die Zubehör-Kollektion damit exakt auf dem Niveau bisheriger Limited Editions des Herstellers. Der Aufpreis für die Platten beträgt gegenüber regulären Standard-Covers knapp 15 EUR.

649,99 EUR für ein Digital-Bundle ohne physisches Laufwerk und 74,99 EUR für reine Kunststoff-Abdeckungen sind ein hoher Preis für Optik. Aus technischer Sicht ändert sich an der Leistung der PS5 sowie der PS5 Pro durch die Sondereditionen nichts.

Die Haptik der Controller bleibt identisch, funktionale Upgrades wie Hall-Effekt-Sticks fehlen weiterhin. Wer das Design zwingend für die Sammlung benötigt, greift jetzt zu. Alle anderen fahren mit Standard-Hardware und Skins von Drittherstellern deutlich günstiger.