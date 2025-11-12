PS5: Das Größte steht erst bevor – und nein, es ist nicht GTA 6

Fünf Jahre nach ihrem Start ist die PS5 so erfolgreich wie nie: über 84 Millionen verkaufte Konsolen, stabile Lieferketten, starke Exklusivtitel. Doch während viele schon über die PS6 spekulieren, tritt Sonys Führung überraschend auf die Bremse. Laut PlayStation-Business-Chef Eric Lempel habe die PS5 ihren Zenit „noch lange nicht erreicht“. Und das spannendste Spiel – so Lempel gegenüber BBC – sei noch gar nicht erschienen.

Was das heißen könnte, bleibt offen. Klar ist aber, dass so schnell keine neue Hardware plant, sondern voll auf Inhalte setzt. Und das ergibt Sinn, denn die aktuelle Generation hat technisch noch ordentlich Luft nach oben.

Warum Sony es mit der PS6 (noch) nicht eilig hat

In früheren Jahren lagen zwischen zwei PlayStation-Generationen meist fünf bis sieben Jahre. Heute ist alles anders. Spiele werden komplexer, teurer und dauern länger in der Entwicklung. Ein Beispiel sei Naughty Dog, die in der PS3-Ära vier Spiele veröffentlicht haben, auf der PS5 bisher keines. Das zeigt, wie sehr sich Produktionszyklen verschoben haben.

Zugleich spielt die Technikentwicklung keine so große Rolle mehr wie früher. Der Sprung von PS4 zu PS5 war zwar spürbar, aber kein Umbruch wie einst von PS1 zu PS2. Lempel und Branchenexperten sehen genau darin den Grund, warum die PS5 so lange relevant bleibt. Sie ist stark genug für kommende Jahre, und wird mit Titeln wie Marvel’s Wolverine oder Intergalactic weiter gefüttert.

Alte Stärke, neue Ideen

Trotzdem ruht sich Sony nicht aus. Mit PlayStation Portal hat man erstmals wieder einen Schritt Richtung Handheld gewagt, kein echter Switch-Konkurrent, aber offenbar erfolgreicher als gedacht. Lempel spricht von „über den Erwartungen liegenden Verkäufen“. Und auch im Film- und Seriengeschäft zieht Sony mit: „The Last of Us“ Staffel 3, „God of War“ und „Ghost of Tsushima“ sollen die Marke weiter ins Mainstream-Publikum tragen.

Interessant ist: Selbst Lempel hat noch Wünsche offen. Sein Favorit für eine Serienadaption? Sly Cooper, ein charmantes Relikt der PS2-Ära, das er sich als „Ocean’s 11 mit Waschbären“ vorstellen könnte.

Während die Konkurrenz über neue Konsolen nachdenkt, setzt Sony auf Reife statt Revolution. Die PS5 ist nun etabliert, stark und vielseitig genug, um bis mindestens 2027 zu tragen, vielleicht sogar länger. Was das „größte Spiel“ sein wird, das Lempel andeutet, bleibt Spekulation. Es wird offenbar aber nicht GTA 6 sein, und genau das macht es umso spannender.