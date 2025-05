PS5: Der große Technik-Sprung, der keiner ist – Death Stranding 2-Entwickler sprechen Klartext

Als Sony die PS5 auf den Markt brachte, war die Erwartung klar: eine neue Ära des Gamings. Schnellere Ladezeiten, fotorealistisches Raytracing, DualSense-Magie – die Liste an Versprechungen war lang. Doch was sagen eigentlich die Entwickler dazu, die täglich mit der Hardware arbeiten?

Akio Sakamoto, Chief Technical Officer bei Kojima Productions, bringt es im Interview mit dem Edge Magazine auf den Punkt: „Der Sprung ist nicht so toll.“ Natürlich sei die PS5 leistungsfähiger, aber vor allem in Sachen Effizienz – nicht in der bahnbrechenden Revolution, die man sich vielleicht erhofft hatte.

„Es ist eher so, dass es auf der PS5 effizientere Wege gibt, ähnliche Ziele zu erreichen“, erklärt Sakamoto weiter. Ladezeiten seien kürzer, aber das sei laut ihm auch das auffälligste Upgrade im Vergleich zur PS4. Technisch gesehen also kein Quantensprung, sondern ein bequemerer Spaziergang.

Künstlerische Freiheit vs. Technische Realität

Was die PS5 laut Sakamoto jedoch wirklich verändert hat, ist der kreative Spielraum – allerdings nicht ohne Folgen. Die Künstler bei Kojima Productions müssen sich nun keine Workarounds mehr ausdenken, um Level-Designs umzusetzen. Das klingt nach Freiheit, bedeutet in der Praxis aber auch: neue technische Herausforderungen für die Programmierer. Mehr Freiheiten bedeuten mehr Verantwortung – und mehr Chaos.

Death Stranding 2 profitiert dennoch von der Hardware: ein Tag- und Nachtzyklus wurde integriert, und die Welt wirkt organischer. Trotzdem, so Sakamoto, ist die PS5 eher ein Werkzeug zur Optimierung als ein Motor für Innovation. Eine Einschätzung, die auch Ex-PlayStation-Chef Shawn Layden teilt. Er sagte bereits 2023: „Es wird keinen weiteren Sprung wie von der PS1 zur PS2 geben.“

Ein möglicher Grund: Der technologische Einheitsbrei. Xbox und PlayStation verwenden mittlerweile nahezu identische AMD-Chipsätze. Layden glaubt sogar, dass wir bereits ziemlich nah an der finalen Konsolen-Spezifikation angekommen sind.

Death Stranding 2 als Spiegel der PS5-Generation

Was bedeutet das alles für uns Spieler? Weniger Wow, mehr Feinschliff. Statt technischer Wunder erleben wir zunehmend raffinierte Inhalte, die durch effizientere Entwicklung ermöglicht werden. Ob das reicht, um Spieler langfristig zu begeistern, bleibt abzuwarten.

Death Stranding 2 erscheint am 26. Juni – und wird zeigen, ob Effizienz reicht, um etwas wirklich Neues zu erschaffen. Denn am Ende zählen nicht Teraflops, sondern Gänsehautmomente. Neue Eindrücke aus dem Spiele wird es laut Hideo Kojima in zwei bis drei Wochen geben, wenn das Studio einen neuen Gameplay-Trailer zeigt. Der Zeitraum verweist sehr wahrscheinlich auf das Summer Game Fest im Juni.