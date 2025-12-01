PS5 Disc Laufwerk: Sony streicht umstrittenen Pflichtschritt – still, aber mit Wirkung

Sony hat leise, fast schon unspektakulär einen der größten Kritikpunkte am modularen PS5 Disc Laufwerk beseitigt. Beim neuen PS5-Modell CFI-2116 entfällt offenbar die bislang obligatorische Online-Verbindung, die nötig war, um das Laufwerk beim ersten Anschließen zu aktivieren. Das bemerkt man nicht in einem großen Update-Blog, sondern durch eine Community-Beobachtung (via Zuby_Tech), und genau das macht die Sache interessant.

Eine kleine Änderung mit großer Wirkung

Bislang galt: Wer das PS5 Disc-Laufwerk nachrüstet – egal ob an der PS5 Pro oder der schlankeren Digital-Edition – musste einmalig eine Internetverbindung herstellen, um das Modul mit der Konsole zu verknüpfen. Ein Prozess, der technisch nachvollziehbar war, aber praktisch unnötig Hürden gebaut hat. Vor allem Sammler und Archivierungsfans sahen darin ein Risiko für die Zukunft, weil solche Aktivierungsserver irgendwann abgeschaltet werden könnten.

Mit dem neuen Modell und einem frischen Firmware-Stand fällt diese Pflicht nun weg. Die Konsole erkennt das Laufwerk lokal, ohne Online-Handshake. Sony selbst schweigt dazu, aber das Verhalten lässt sich reproduzieren – und spricht für eine bewusste Anpassung.

Warum Sony das jetzt ändert

Offiziell erklärt wurde nichts, also bleibt Raum für Einordnung, getrennt von Fakten:

Faktisch sicher: Sony spart sich Infrastrukturaufwand. Jeder Aktivierungsprozess belastet Server und Support, auch wenn die Menge überschaubar bleibt. Weniger Abhängigkeiten bedeuten weniger Komplexität, sowohl für Nutzer als auch für Sony intern.

Plausible Gründe: Kritik aus Community und Fachkreisen dürfte eine Rolle gespielt haben. Die Online-Pflicht stand symbolisch für unnötige Restriktionen und passte nicht in die zunehmende politische Debatte rund um das “Right to Repair”. Ein Laufwerk, das man nur mit Serverfreigabe tauschen kann, wirkt 2025 einfach aus der Zeit gefallen.

Ebenfalls möglich: Sony hat die Authentifizierungsmechanik überarbeitet. Vielleicht ist das neue Modell technisch abgesichert genug, um Prüfungen vollständig lokal durchzuführen. Das wäre sauberer und weniger fehleranfällig. Denkbar wäre auch ein Übergangsschritt zur PS6, die sehr wahrscheinlich das gleiche Laufwerk nutzen kann.

Was nicht belegt ist, ist, dass Sony seine DRM-Strategie langfristig lockert oder Drittanbietern Tür und Tor öffnet. Dafür gibt es keine Hinweise.

Ein Schritt, der Vertrauen zurückgewinnt

Diese Änderung war überfällig. Das modulare Laufwerksdesign der PS5 ist eigentlich ein Fortschritt. Aber nur, wenn es nicht künstlich limitiert wird. Dass Sony die Online-Pflicht jetzt streicht, lässt das System reifer wirken und nimmt vielen Spielern eine reale Sorge: Was passiert in zehn Jahren, wenn ich ein neues Laufwerk brauche?

Damit schafft Sony ausnahmsweise mal Ruhe statt neuer Diskussionen, und das ist ein gutes Zeichen.