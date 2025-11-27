PS5 dominiert den Black Friday – Xbox spielt keine Rolle mehr, gewinnt aber woanders

Der Startschuss für das Weihnachtsgeschäft ist gefallen, und Sony hat einen Frühstart hingelegt, der sich gewaschen hat. 41.000 verkaufte PS5 in einer Woche sind selbst für die traditionell PlayStation-starke Region Spanien ein wuchtiges Signal.

Der Preisnachlass von bis zu 150 Euro wirkt nicht mehr frisch, aber offenbar zieht er immer noch. Dazu kommt das Bundle mit EA Sports FC 26, das den Deal für viele Familien vermutlich endgültig versüßt hat. Wenn die PS5 dieses Jahr nicht zum Standardgeschenk unter Europas Weihnachtsbäumen wird, weiß ich auch nicht. Der Black Friday-Trend ist eindeutig, und Sony reitet ihn souverän aus.

Nintendo: Solide, aber weit weg von Sony

Weniger als 10.000 verkaufte Nintendo Switch 2 klingen nicht schlecht, reichen aber nicht ansatzweise, um das PS5-Tempo zu halten. Nintendo sitzt im Dilemma: Die neue Hardware ist beliebt, aber der Umstieg von der ersten Switch verläuft zäher als erwartet.

Exklusive Spiele allein reichen nicht mehr, die höheren Preise und das System rund um die „Game Key Cards“ sorgen vielerorts eher für Stirnrunzeln als für Euphorie. Nintendo wird die Konvertierung seiner Basis beschleunigen müssen, sonst fährt man diesem Weihnachtsgeschäft weiter hinterher.

Xbox: Kein Platz mehr im Konsolenrennen

Microsofts Zahlen wirken dagegen fast absurd: 1.400 verkaufte Xbox One, 700 Xbox Series, das ist kein Marktanteil, das ist Resteverwertung. Die Führungsetage kann das schönreden, aber die Realität ist offensichtlich: Die Xbox verliert als Hardware-Marke rapide an Bedeutung und untermauert zugleich die neue Ausrichtung.

Und während die Konsolen stagnieren, zeigt sich ein anderes Bild: Portable PCs wie der Asus ROG Xbox Ally setzen Akzente. Rund 240 verkaufte Einheiten in der betreffenden Woche mögen keine PS5-Zahlen sein, aber sie legen offen, wo Fans Microsoft heute noch ernsthaft wahrnehmen: bei Windows und Game Pass, nicht bei der Konsole.

Dass die „Steam-Machine“-Kategorie Microsoft de facto ersetzt, ist kein Hirngespinst mehr. Ob es 2026 wirklich das Ende einer Xbox-Hardware gibt? Rein faktisch spricht derzeit viel dafür, auch wenn Microsoft das Gegenteil behauptet.

VR & Mobile Gaming: Randnotizen mit Aussagekraft

VR bleibt ein Nischenmarkt: Meta Quest 3 (~1.000) vor PS VR2 (700). Die Zahlen überraschen nicht, VR bleibt ein Zusatz für Enthusiasten, kein Massenprodukt.

Sony geht mit voller Geschwindigkeit in die Feiertage, Nintendo hält sich tapfer, und Microsoft rutscht aus dem Konsolenmarkt heraus, während der ROG Ally ironischerweise das größte Xbox-Highlight darstellt. Der Black Friday zeigt weniger, wer gerade beliebt ist, sondern wer überhaupt noch relevant bleibt.