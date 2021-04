PS5 – Entwickler erwarten weitere Innovationen, Spieler werden Überraschungen erleben

Die PlayStation 5 ist nun gut ein halbes Jahr auf dem Markt, so dass sich viele Entwickler mit ihr bereits warm laufen konnten. Während man aus dem Schwärmen von der Geschwindigkeit oder den DualSense Features kaum herauskommt, glauben Entwickler, dass Sony hier noch einiges zurückhält oder nicht offenbart hat.

Das fängt bei der Hardware an und setzt sich bei innovativen Spielen und Tools fort. Einige glauben sogar, dass das gesamte System der PS5 auf die Zukunft ausgerichtet ist, vielleicht nicht mit der jetzigen Hardware-Revision, aber mit darauffolgenden, etwa einer PS5 Pro.

Ein interessantes Statement dazu findet sich in der aktuellen Ausgabe des OPM Magazine, wo verschiedene Entwickler, die mit der PS5 arbeiten, ein wenig in die Zukunft blicken. Da heißt es unter anderem:

„Ich denke, dass Sony weiterhin Hardware-Innovationen entwickeln wird. Sie haben ein vertikal integriertes System. Sie können im Gegensatz zu einem Windows-PC oder der Xbox Änderungen vornehmen, die nicht von der Kompatibilität abhängen. Ich denke, Sony wird dies in zukünftigen Hardware-Releases in Zukunft nutzen.“

Echte PS5 Games in zwei Jahren

Auch das Team bei Arc System Works (Guilty Gear Strive) sagt, dass man sich noch etwas gedulden muss, um zu sehen, was die PS5 wirklich leistet. Das wird ab einem Punkt passieren, wo es nicht mehr um PS4-zu-PS5-Patches geht, was nach Einschätzung von Arc System Works in ein oder zwei Jahren der Fall sein wird.

Aus Sicht der Spiele sind sich zudem alle einig – das Level an Realismus wird zunehmen, Raytracing wird eine große Rolle Spielen, die Grenzen zwischen ‘Best Picture’-grade Cinema und der Interaktivität von Spielen werden weitern verschwimmen, Story-Games werden immersiver und aufwendiger, Engines komplexer, Erfahrungen lebensechter usw.

„Wie bei jeder Plattform muss die Software etwas aufholen,“ erläutert Marek Markuszewski, CEO bei Starward Industries. „Sobald sich Entwickler mit der neuen Plattform voll und ganz wohl fühlen, wird die Magie entfesselt, genau dann, wenn die talentiertesten Programmierer ihre Tricks und Optimierungen beginnen und Kräfte freisetzen, die selbst die Designer der Plattform oft in Erstaunen versetzen.“

Aus Sicht der Hardware ist die PS5 eine „beeindruckende Konsole„, die noch viele überraschen wird, heißt es abschließend.