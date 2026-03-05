PS5-Exklusivität: Sony stellt PC-Entwicklung für Saros und Ghost of Yōtei ein

Der strategische Vorstoß von PlayStation auf den PC-Markt erfährt eine radikale Wendung. Kürzliche Berichte besagen, dass Sony die geplanten Portierungen seiner kommenden Singleplayer-Flaggschiffe gestoppt hat. Während Live-Service-Projekte weiterhin plattformübergreifend erscheinen, markieren Ghost of Yōtei und das kommende Saros offenbar die Rückkehr zur harten Konsolen-Exklusivität.
Die Hardware-Ökonomie schlägt Software-Umsätze
Die Entscheidung ist das Resultat einer nüchternen Kosten-Nutzen-Rechnung, wie der Bloomberg-Journalist aufgeschlüsselt hat. Trotz der Integration von Nixxes und Investitionen in die Portierungs-Infrastruktur erreichten die PC-Versionen zuletzt nicht die kritische Masse, um das Risiko einer Markenverwässerung zu rechtfertigen.
Analysen der Verkaufszahlen zeigen eine abnehmende Kurve: Während Horizon Zero Dawn und God of War auf Steam noch hohe sechsstellige Spielerzahlen generierten, blieb das Momentum bei Titeln wie Marvel’s Spider-Man 2 mit einem Peak von lediglich etwa 28.000 gleichzeitigen Spielern weit hinter den Erwartungen zurück. Zu Marvel’s Wolverine gibt es widersprüchliche Aussagen, da es von Schreier nicht explizit erwähnt wurde. Hier könnte der Vertrag mit Marvel eine Rolle spielen, der vorsieht, dass die geplanten Marvel-Projekte bis 2035 auf dem PC erscheinen sollen.
Der technische Preis für diese Ports ist hoch. Die Optimierung für die fragmentierte PC-Hardware-Landschaft bindet Ressourcen, die Sony nun bündelt, um die Attraktivität der PS5 und der kommenden Hardware-Iterationen (PS6) zu sichern. Das Ziel ist klar: die Bindung der Nutzer an das PlayStation-Ökosystem, in dem Sony 100 % der Einnahmen kontrolliert, statt 30 % an Valve abzutreten. Sony will die volle Marge. Logisch.
Strategische Abgrenzung zum „Windows-Xbox“-Konzept
Ein weiterer Faktor ist die technologische Entwicklung beim Konkurrenten. Mit Gerüchten über eine nächste Xbox-Generation, die verstärkt auf Windows-Architektur setzt und potenziell Steam-Bibliotheken nativ einbindet, würde jede PC-Veröffentlichung eines PlayStation-Titels indirekt die Konkurrenzhardware aufwerten.
Sony zieht hier eine klare Grenze:
- Singleplayer (Narrative Core): Bleibt hardwaregebunden. Titel wie Wolverine, Ghost of Yōtei und Saros dienen als System-Seller.
- Live-Service: Titel wie Marathon oder Marvel Tōkon erscheinen weiterhin zeitgleich für PC, da diese Projekte auf eine maximale Spieler-Population angewiesen sind, um die Matchmaking-Latenzen niedrig und die In-Game-Ökonomie stabil zu halten.
Für PC-Enthusiasten bedeutet dies das Ende der „Warten auf den Port“-Ära. Wer Sucker Punchs neuestes Werk der Open-World-Samurai-Action in nativer 4K-Auflösung oder mit PSSR erleben will, kommt an der PS5-Hardware nicht mehr vorbei. Die technische Brillanz der First-Party-Studios wird wieder zum exklusiven Privileg des geschlossenen Ökosystems.
Sony gibt damit auch indirekt dem Druck der Community und Medienlandschaft nach, die seit Jahren Kritik an dieser Strategie äußern.
Zum Thema nicht rentabel genug, letztes Jahr lass man noch Meldungen das Sony auf dem PC mehrere Milliarden $ Umsatz gemacht hat mit seinen Spielen.
Es scheint als wenn es stimmt das Sony den PC nicht mehr bedienen will um etwas anderes zu gehen.
Mir persönlich ist es egal ob sie ihre Spiele für PC bringen, da ich dowieso auf der PS5 unterwegs bin, ich kenne allerdings sehr viele die Horizon, god of war usw. auf PC zocken, für die ist es schade.
Sollen sie sich ein ps5 kaufen
Die News ist nicht ganz richtig. Nichts ist offiziell, alles nur Gerüchte.
Es mag zwar anscheinend nicht rentabel genug für Sony sein aber für die Entwickler Teams schon. Das sieht man ja sehr gut an Stellar Blade.
Dort hat sich das Spiel in den ersten 3 Tagen beim PC Release 19 mal schneller verkauft als bei PS.
Jetzt will die FIrma sich von Sony freikaufen. Es wundert mich nicht. Warum soll die Firma auf so viel Geld verzichten wollen?
Stelle blade sind third party Entwickler für sie ist rentabel auf sovielen Plattformen wie möglich vertreten zu sein siehe capcom. Resi gibt es sogar auf iPhone
Aber der Jason Schreier hat es doch gesagt, die ps User hinterfragen ja sonst nicht seine Informationen bei anderen Sachenverhalten;)
„Die Bindung der Nutzer an das PlayStation-Network-Ökosystem, in dem Sony 100 % der Einnahmen kontrolliert, statt 30 % an Valve abzutreten“
Amen
Andere Grüchte besagen, dass Sony ihren eigenen PC Launcher machen will.
Wäre auch ok wenn ich meine psn gekaufte first und third party spiele nutzen könnte
Alledings hätte sony inmernoch das Problem das man den launcher auf jeden pc installieren könnte z.b xbox next oder steam Maschine und je nach Preis und Hardware Konfiguration wäre dann die xbox oder steam Maschine der bessere deal als eine ps5/6
Und neuen kunden stammt würde man dadurch auch nicht gewinnen die leute boykottieren schon epic store weil spiele wie alan wake 2 nicht auf steam erscheinen. Ein launcher würde nicht reichen wenn man will das die Strategie erfolgreich ist, muss man sein eigen os haben das einen Windows,mac os,Android oder linux gleicht was dann auf der ps6 läuft mit Apps von dritt Anbietern die aus eine konsole einen vollwertigen pc machen. Ich gebe dir Brief und siegel drauf,das steam User sich kein psn Account machen werden und ein launcher instelieren nur um horizon oder gow zu spielen können. Bzw. Das psn Account ist nicht mal in vielen Ländern verfügbar