PS5-Exklusivität: Sony stellt PC-Entwicklung für Saros und Ghost of Yōtei ein

Der strategische Vorstoß von PlayStation auf den PC-Markt erfährt eine radikale Wendung. Kürzliche Berichte besagen, dass Sony die geplanten Portierungen seiner kommenden Singleplayer-Flaggschiffe gestoppt hat. Während Live-Service-Projekte weiterhin plattformübergreifend erscheinen, markieren Ghost of Yōtei und das kommende Saros offenbar die Rückkehr zur harten Konsolen-Exklusivität.

Die Hardware-Ökonomie schlägt Software-Umsätze

Die Entscheidung ist das Resultat einer nüchternen Kosten-Nutzen-Rechnung, wie der Bloomberg-Journalist aufgeschlüsselt hat. Trotz der Integration von Nixxes und Investitionen in die Portierungs-Infrastruktur erreichten die PC-Versionen zuletzt nicht die kritische Masse, um das Risiko einer Markenverwässerung zu rechtfertigen.

Analysen der Verkaufszahlen zeigen eine abnehmende Kurve: Während Horizon Zero Dawn und God of War auf Steam noch hohe sechsstellige Spielerzahlen generierten, blieb das Momentum bei Titeln wie Marvel’s Spider-Man 2 mit einem Peak von lediglich etwa 28.000 gleichzeitigen Spielern weit hinter den Erwartungen zurück. Zu Marvel’s Wolverine gibt es widersprüchliche Aussagen, da es von Schreier nicht explizit erwähnt wurde. Hier könnte der Vertrag mit Marvel eine Rolle spielen, der vorsieht, dass die geplanten Marvel-Projekte bis 2035 auf dem PC erscheinen sollen.

Der technische Preis für diese Ports ist hoch. Die Optimierung für die fragmentierte PC-Hardware-Landschaft bindet Ressourcen, die Sony nun bündelt, um die Attraktivität der PS5 und der kommenden Hardware-Iterationen (PS6) zu sichern. Das Ziel ist klar: die Bindung der Nutzer an das PlayStation-Ökosystem, in dem Sony 100 % der Einnahmen kontrolliert, statt 30 % an Valve abzutreten. Sony will die volle Marge. Logisch.

Strategische Abgrenzung zum „Windows-Xbox“-Konzept

Ein weiterer Faktor ist die technologische Entwicklung beim Konkurrenten. Mit Gerüchten über eine nächste Xbox-Generation, die verstärkt auf Windows-Architektur setzt und potenziell Steam-Bibliotheken nativ einbindet, würde jede PC-Veröffentlichung eines PlayStation-Titels indirekt die Konkurrenzhardware aufwerten.

Sony zieht hier eine klare Grenze:

Singleplayer (Narrative Core): Bleibt hardwaregebunden. Titel wie Wolverine, Ghost of Yōtei und Saros dienen als System-Seller.

Bleibt hardwaregebunden. Titel wie Wolverine, Ghost of Yōtei und Saros dienen als System-Seller. Live-Service: Titel wie Marathon oder Marvel Tōkon erscheinen weiterhin zeitgleich für PC, da diese Projekte auf eine maximale Spieler-Population angewiesen sind, um die Matchmaking-Latenzen niedrig und die In-Game-Ökonomie stabil zu halten.

Für PC-Enthusiasten bedeutet dies das Ende der „Warten auf den Port“-Ära. Wer Sucker Punchs neuestes Werk der Open-World-Samurai-Action in nativer 4K-Auflösung oder mit PSSR erleben will, kommt an der PS5-Hardware nicht mehr vorbei. Die technische Brillanz der First-Party-Studios wird wieder zum exklusiven Privileg des geschlossenen Ökosystems.

Sony gibt damit auch indirekt dem Druck der Community und Medienlandschaft nach, die seit Jahren Kritik an dieser Strategie äußern.