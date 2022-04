PS5 Firmware 22.01-05.02.00.03 erschienen, das ist neu

PS5 Beta Firmware - PlayStation Plus rückt mehr in den Mittelpunkt

RELATED // PS5 Beta Firmware - PlayStation Plus rückt mehr in den Mittelpunkt

Sony hat einmal mehr ein neues PS5 Firmware Update veröffentlicht, diesmal in der Version 22.01-05.02.00.03. Was damit alles neu ist, verraten wir euch folgend.

What do you think?