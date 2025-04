PS5 Firmware 25.03-11.20.00 jetzt verfügbar – und Fans feiern es

Das am gestrigen Mittwoch angekündigte PS5-Systemsoftware-Update 25.03-11.20.00 ist ab sofort verfügbar bringt frischen Wind in die Konsole – und gleichzeitig eine dicke Portion Nostalgie. Während sich viele Spieler schon an die nüchterne Oberfläche der PS5 gewöhnt haben, reagiert Sony nun auf eine der lautesten Fan-Forderungen der letzten Jahre: Die Themes sind zurück – und fast stilecht.

Fans feiern die Rückkehr der Themes

Wer damals seine PS3 oder PS4 mit liebevoll animierten Designs geschmückt hat, darf sich freuen. Das neue Update erlaubt es erstmals auf der PS5, das UI mit Designs aus früheren PlayStation-Generationen zu personalisieren. Ob ikonische Sounds, bekannte Farbschemata oder einfach nur ein Gefühl von „damals war alles besser“ – die neuen (alten) Themes bringen Seele zurück auf den Startbildschirm. Einziger Haken: Der Start der PS5 verzögerte sich damals damit ein wenig und die klassischen Startsounds sind diesmal nicht enthalten.

Doch das ist nicht alles. Neben dem Retro-Charme bietet das Update auch eine moderne Verbesserung, die besonders für Vielspieler und Online-Kommunikatoren spannend ist: den neuen Audiofokus-Modus. Diese clevere Funktion hebt gezielt leise Geräusche im Spiel hervor – etwa Schritte, Stimmen oder wichtige Umgebungsgeräusche – und verschafft dir damit möglicherweise den entscheidenden Vorteil im nächsten Multiplayer-Match. Oder einfach ein klareres Erlebnis beim nächsten Story-Kracher.

PS5 Themes sind nun ein fester Bestandteil

Technisch funktioniert das Ganze über eine Frequenzoptimierung, die bei aktiviertem Kopfhörerbetrieb in mehreren Voreinstellungen angepasst werden kann. Ob du in einem Horror-Spiel das ferne Knarzen einer Tür früher hören willst oder in hektischen Shooter-Partien den Voice-Chat besser verstehen möchtest – Audiofokus ist dein neuer bester Freund.

Abseits dieser zwei Highlights bringt das Update auch die übliche Portion Bugfixes, Stabilitätsverbesserungen und System-Tuning mit sich. Keine spektakulären Neuerungen – aber dafür solide Pflege unter der Haube. Die offiziellen Patch-Notes gibt es wie gewohnt unter diesem Link.

PS5 Firmware 25.03-11.20.00 Patch Notes

Wir haben Audio-Fokus hinzugefügt, eine Funktion, die die Barrierefreiheit verbessert und es Spielern ermöglicht, leise In-Game-Geräusche und Sprach-Chats klarer zu hören. Wenn der Audio-Fokus eingeschaltet ist, werden bestimmte Frequenzen leiserer Geräusche verstärkt, wodurch Motorgeräusche, Schritte, Stimmen der Charaktere im Spiel und der Sprach-Chat klarer werden. Es sind mehrere Voreinstellungen verfügbar, um bestimmte Frequenzbereiche hervorzuheben. Um den Audio-Fokus zu verwenden, gehe zu Einstellungen > Sound > Lautstärke > Audio-Fokus und aktiviere die Option Audio-Fokus verwenden . Diese Funktion ist nur bei Verwendung von Kopfhörern verfügbar.

Du kannst jetzt ein von deiner Lieblingsgeneration der PlayStation-Konsole inspiriertes Design auswählen und es auf deinen Home-Bildschirm und andere Bereiche anwenden. Um ein Design anzuwenden, gehe zum Home-Bildschirm und wähle Einstellungen > System > Erscheinungsbild > Erscheinungsbild und Sound aus.

Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.

Wer das Update heute noch nicht sieht, sollte sich nicht sorgen: Sony rollt die neue Firmware gestaffelt aus, Europa und Nordamerika sind aber bereits an der Reihe.

Mit Version 25.03-11.20.00 kombiniert Sony geschickt Nostalgie mit sinnvoller Technik und bringt frischen Glanz in die PS5-Oberfläche. Jetzt fehlen eigentlich nur noch Ordner … aber das ist eine andere Geschichte.