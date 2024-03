PS5 Firmware: Unerwähntes Feature wird von den Usern richtig gefeiert

Diese betrifft abermals die Shut-Down-Animation, die seit dem Launch der PS5 mehrfach geändert wurde. So auch diesmal. War anfänglich das Launch-Modell der PS5 darin zu sehen, das unauffällig vor sich hin blinkte, wechselte Sony im letzten Jahr still und heimlich zum PS5 Slim Modell, bei dem nur die beiden Leuchtstreifen zu sehen waren.

Eher dezent ist da schon der PS5 Power Indikator, dessen Helligkeit sich nun in verschiedenen Stufen einstellen lässt. Das hatte Sony so ähnlich mit dem Startsound der PS5 zuvor umgesetzt, an dem sich nicht wenige User störten. Solche Kleinigkeiten kommen oftmals besser an, als die ganz großen Features. Das gilt auch für die bisher von Sony unerwähnte Neuerung der PS5.

Das jüngste PS5 Update 24.02-09 brachte in erster Linie weitere Ergänzungen für den DualSense Controller , der mittels KI ein verbessertes Audio- und Chaterlebnis bietet. Die zweite große Neuerung betrifft das Screen-Sharing, das mehr Interaktionen erlaubt, um den Host besser zu führen. So können jetzt Zeiger und Emoji-Reaktionen verwendet werden, um Gameplay und einzelne Aspekte zielgenauer zu markieren.

