PS5 Firmware-Update bringt Controller-Multi-Pairing & Power-Saver-Mode

Sony rollt ab heute ein neues PS5 Firmware-Update aus, das zwei praktische Features mitbringt. Mehr Flexibilität für den DualSense-Controller und einen Energiesparmodus für Spiele. Die neuen Features wurden seit Wochen im Rahmen des Beta-Programms getestet.

DualSense jetzt mit Multi-Device-Pairing

Wer den DualSense-Controller bisher zwischen PS5, PC oder Smartphone nutzen wollte, musste ständig neu koppeln. Nervig, besonders für Spieler, die regelmäßig zwischen Plattformen wechseln. Mit dem neuen Firmware-Update ist das Geschichte: Ab sofort lassen sich bis zu vier Geräte gleichzeitig registrieren.

Die Steuerung läuft über Tastenkombinationen – PS-Button plus eine Aktionstaste (Kreis, Kreuz, Dreieck, Quadrat) – und schon wechselt der Controller zum gewünschten Slot. Beispiel: Dreieck für die PS5, Kreis für die PS5 Pro, Kreuz für den PC und Quadrat fürs Smartphone. Der Wechsel funktioniert in Sekunden, ohne lästiges Neu-Pairing.

Gerade wer Remote Play oder PC-Games neben der PS5 nutzt, dürfte die Änderung schnell zu schätzen wissen. Es ist kein Gamechanger, aber ein spürbares Qualitäts-Update im Alltag.

New PS5 system update beta includes DualSense wireless controller pairing across multiple devices. Live tomorrow.



Full details: https://t.co/XTevMudAfV pic.twitter.com/Mv2XXFJYZs — PlayStation (@PlayStation) September 16, 2025

Power Saver: Strom sparen mit Abstrichen

Das zweite neue Feature ist der Power-Saver-Modus, mit dem Sony seinen Nachhaltigkeitsplänen nachkommt. Aktiviert man die Option in den Systemeinstellungen, können unterstützte Spiele mit reduziertem Stromverbrauch laufen. Heißt im Klartext: Weniger Performance, dafür eine bessere Umweltbilanz. Gerüchte sprechen außerdem von einer Art Vorbereitung auf den neuen PlayStation Handheld, der vom Low-Power-Mode profitieren soll.

Konkret sind schon Updates für Death Stranding 2: On the Beach, Demon’s Souls und Ghost of Yōtei angekündigt, weitere Titel sollen folgen. Welche Einschränkungen Spieler im Detail hinnehmen müssen – etwa geringere Framerates oder Auflösung – verrät Sony nicht. Man darf also gespannt sein, ob sich der Modus in der Praxis lohnt oder nur für Öko-Bewusstsein im Menü sorgt.

Das Update ist solide: Das Multi-Pairing des DualSense ist ein echter Komfortgewinn, der überfällig war. Der Power-Saver-Modus klingt auf dem Papier sinnvoll, muss aber erst noch beweisen, dass er mehr ist als ein grünes Feigenblatt. Am Ende hängt der Nutzen stark davon ab, wie gut die Studios die Option in ihre Spiele integrieren.

Wer morgen sein PS5-System updatet, bekommt also keinen großen Sprung, aber immerhin ein paar Features, die den Alltag angenehmer und vielleicht auch nachhaltiger machen.