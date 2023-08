PS5 für 449 EUR – Mega-Deal ist wieder da

Sollte Sony nicht gerade eine deutlich kleinere PS5 Slim auf den Markt bringen, kann man davon ausgehen, dass die PS5 mit dem abnehmbaren Laufwerk die gleiche Größe wie die aktuellen Modelle haben wird. Das wird jeher immer wieder vermutet. Die Besonderheit ist einfach nur das optionale Laufwerk. Von der Leistung her sind am Ende alle gleich, einzig der geringere Stromverbrauch bei den aktuellen Modellen wäre noch ein Argument.

Eine offizielle Erklärung für die Preissenkung, die zunächst in südeuropäischen Ländern begann, dann zu uns kam und inzwischen auch in den USA erhältlich sein wird, gibt es auch weiterhin nnicht. Es wird spekuliert, dass Sony die Lagerbestände der aktuellen PS5-Reihe abbauen möchte, um Platz für ein potenzielles neues PS5-Modell zu schaffen, das im Herbst dieses Jahres auf den Markt kommen soll.

Der Händler dahinter ist erneut SBDirect , eine Art Großhändler, der schon lange und zuverlässig auf ebay agiert. Dieser fällt auch immer mit günstigen Abverkäufen brandneuer Konsolen, Spiele & Co. auf. Das aktuelle Angebot mit der PS5 Disc Edition wurden noch einmal reaktiviert und erfreut sich großer Beliebtheit, wie man an den verkauften Einheiten sehen kann.

