PS5 – Grey Camouflage Collection – DualSense, Headset & Cover enthüllt

Ob auch der jüngst angekündigte DualSense Edge Controller in den Genuss optionalen Farben kommen wird, muss abgewartet werden. Bislang hat Sony diesen nur in weiß vorgestellt.

Beim DualSense Controller dürfte es sich zudem auch schon um die neue Version handeln, bei der die adaptiven Trigger etwas überarbeitet wurden und etwas robuster ausfallen. Auch die Analog-Sticks wurden besser gegen das Drift-Problem überarbeitet, in dem hier andere Materialen zum Einsatz kommen. Also gleich mehrere Gründe, warum die neue Farb-Option äußerst interessant ist.

Mit der Grey Camouflage Collection möchte man ein frischeres, zeitgemäßeres Aussehen anbieten, wie Sony in der Ankündigung schreibt. Der Clou an der Sache: es handelt sich nicht um ein simples Camouflage-Muster, bei genauerem Hinsehen findet man darin die legendären PlayStation-Symbole, die dezent in das Design eingearbeitet wurden.

What do you think?