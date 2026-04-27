PS5 HD-Kamera offenbar eingestellt: Sony nimmt Zubehör aus dem Store

Sony hat die Produktion der PS5 HD-Kamera offenbar eingestellt und das Zubehör weltweit aus dem Sortiment des offiziellen PlayStation Direct Stores entfernt, wie aktuelle Berichte nahelegen.

Die PS5 HD-Kamera ist ab sofort nicht mehr regulär über Sony erhältlich, nachdem sie bereits seit Monaten mit massiven Lieferengpässen zu kämpfen hatte. Während die Produktseite auf der PlayStation-Website teilweise noch existiert, führt der „Jetzt kaufen“-Button nur noch auf die allgemeine Startseite des Webshops oder 404-Seite. Damit verschwindet das einzige native Kamera-Zubehör für die PlayStation 5, das Streaming ohne zusätzliche Hardware ermöglichte.

Mangelnde Nachfrage besiegelt das Ende

Der Rückzug kommt nicht überraschend. Die Kamera galt seit dem Launch der Konsole im Jahr 2020 als das am wenigsten populäre Zubehörteil. Die Gründe dafür sind technischer Natur:

Eingeschränkte Funktionalität: Die Kamera unterstützte lediglich 1080p-Aufnahmen und bot kaum nennenswerte Features abseits der Hintergrund-Entfernung.

Die Kamera unterstützte lediglich 1080p-Aufnahmen und bot kaum nennenswerte Features abseits der Hintergrund-Entfernung. Lichtempfindlichkeit: Für ein sauberes Bild benötigte der Sensor extrem gute Lichtverhältnisse, was viele Hobby-Streamer überforderte.

Für ein sauberes Bild benötigte der Sensor extrem gute Lichtverhältnisse, was viele Hobby-Streamer überforderte. Fehlende Kompatibilität: Im Gegensatz zur PS4-Kamera war die PS5-Version nicht mit PlayStation VR kompatibel (dafür wird weiterhin die alte Hardware nebst Adapter benötigt).

Bereits im Februar 2026 war die Kamera im PS Direct Store als „ausverkauft“ gelistet, nun wurden die Produktseiten in ersten Regionen komplett gelöscht. Dies ist ein klares Indiz dafür, dass Sony keine neuen Chargen mehr produzieren lässt.

Technische Sackgasse für PS5-Streamer

Für Spieler bedeutet dieser Schritt eine Zäsur beim unkomplizierten Streaming, das einst mal als Killer-Feature der PS5 angepriesen wurde. Wer sein Gesicht während der Übertragung direkt über die Konsole zeigen wollte, war auf dieses spezifische Modell angewiesen, da Sony die Unterstützung für Standard-USB-Webcams auf der PS5 softwareseitig blockiert.

Wer jetzt noch ein Exemplar sucht, muss auf den Gebrauchtmarkt oder Restbestände im Einzelhandel ausweichen. Auf Plattformen wie eBay steigen die Preise für die Kamera bereits an, da sie nun als „discontinued“ Sammlerstück gilt.

Das Ende der PS5 HD-Kamera ist konsequent. Sony bereinigt das Portfolio von einem Produkt, das weder qualitativ mit modernen Webcams mithalten konnte, noch für PS VR2-Nutzer einen Mehrwert bot. Für ambitionierte Streamer ist der Wegfall kein Verlust – diese nutzen ohnehin Capture-Cards und PCs. Ärgerlich ist es nur für Gelegenheits-Streamer, die nun vor verschlossenen Türen stehen, da Sony weiterhin keine Drittanbieter-Webcams nativ unterstützt.