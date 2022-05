PS5: Horizon Forbidden West Bundle in Planung

Sony bereitet ein neues PlayStation 5 Bundle vor, das diesmal zusammen mit Horizon Forbidden West erscheint. Das wäre das zweite offizielle Game Bundle von Sony.

Gesichtet wurde das Bundle bereits bei ShopTo in Großbritannien, wo man aktuell Vorbestellungen dafür entgegennimmt. Leider nicht aus Deutschland heraus. Das Bundle umfasst in dem Fall die PS5 als Disc Edition, einen DualSense Controller sowie das Spiel Horizon Forbidden West von Guerilla Games. Das komplette Bundle wird für 500 Pfund angeboten, also mit ein wenig Sparpotenzial gegenüber dem Einzelkauf.

Unklar ist, ob das Bundle auch außerhalb von England angeboten wird. Die Chancen dazu stehen aber recht gut. Verwunderlich ist lediglich, warum das Bundle erst jetzt auftaucht und nicht direkt zum Release von Horizon Forbidden West im vergangenen Februar. Das war aber auch schon bei Ratchet & Clank: Rift Apart der Fall, wo das Bundle erst Wochen nach dem Release des Spiels nachrückte.

Ob es sich bei dem Bundle schon um die neue PS5 Revision CFI-1200 handelt, die kürzlich in Japan gesichtet wurde, gilt es nun herauszufinden.

Mit einer breiten Verfügbarkeit des Horizon Forbidden West Bundle wird in den nächsten Wochen gerechnet.