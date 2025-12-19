PS5 im Auto – Sonys AFEELA nutzt erstmals echtes Remote-Play

Sony und Honda bringen Gaming in die nächste Dimension. Das Elektroauto AFEELA wird das erste Fahrzeug weltweit sein, das PS5 Remote Play direkt ins Cockpit integriert. Wer bisher auf dem Beifahrersitz nur Netflix und Radio kannte, bekommt nun das volle PlayStation-Erlebnis geliefert.

Remote Play unterwegs, und keine halben Sachen

Mit PlayStation Remote Play steuert ihr eure PS5 oder PS4 direkt vom Auto aus. Einmal verbunden, lassen sich Spiele über das AFEELA-Infotainment-System nutzen. Die Steuerung funktioniert dabei wie zu Hause, unterstützt durch das Fahrzeug-Display und den Premium-Sound.

Wer also vor einem Meeting wartet oder Passagiere unterhalten will, muss künftig nicht mehr auf das Spielen verzichten. Hier fließt die Hardwarequalität direkt in die Erfahrung, was weit über ein simples Tablet im Auto hinausgeht und tief in das System integriert wurde. Inwieweit dies am Ende reibungslos funktioniert, muss sich zeigen.

Technik trifft Mobilität

Izumi Kawanishi, President von Sony Honda Mobility, sagt: „Wir verwandeln den Fahrraum in ein emotionales Erlebnis.“ Es geht nicht nur um Unterhaltung, sondern darum, wie Technologie Mobilität verändert. Der AFEELA kombiniert Elektroantrieb mit Infotainment, das die PlayStation Portal aufgreift und so den Sprung von Konsole zum Auto schafft. Spieler profitieren direkt von PS5-Titeln auf der Fahrt, angeblich ohne Abstriche bei Auflösung oder Input-Lag, unter der Voraussetzung, dass eure heimische Konsole online erreichbar ist. Warum hier nicht die jüngste Cloud-Integration gewählt wurde, ist offen, vermutlich ist es aber nur eine Frage der Zeit.

PS5 unterwegs: AFEELA bringt Remote Play direkt ins Auto-Display

Noch ist unklar, wie das Erlebnis im vollen Fahrbetrieb reguliert wird. Offiziell spricht SHM von Nutzung im geparkten Zustand, Details zu Verzögerungen oder Performance unter wechselnden Netzbedingungen liefert das Unternehmen ebenfalls noch nicht. Auch, ob AFEELA PS Remote Play in Verbindung mit PlayStation Portal nahtlos unterstützt, steht noch aus.

Sony Honda Mobility wagt hier definitiv etwas, das technisch anspruchsvoll ist. Für Spieler und Beifahrer ist es ein cooler Schritt, das Gaming-Erlebnis auf neue Räume auszudehnen. Ob der Fun-Faktor im Alltag hält, müssen Tests zeigen. Wer Elektromobilität und PlayStation liebt, bekommt mit AFEELA ein definitives Alleinstellungsmerkmal, das weit über gewöhnliche Car-Entertainment-Systeme hinausgeht.