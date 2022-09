PS5 in Kürze bei Amazon verfügbar, auch ohne Einladung

Bei Amazon.de steht ein neuer PS5 Drop an, der am morgigen Dienstag Vormittag erwartet wird. Diesmal ist der Kauf auch ohne Einladung möglich.

Dass ein neuer Drop ansteht, verrät wie üblich der Prime Hinweis, der seit heut Abend angezeigt wird. Voraussichtlich startet der Verkauf gegen 9 Uhr morgen früh. Wie viele Einheiten verfügbar sein werden, ist wie immer unbekannt, schnell sein ist daher wieder oberstes Gebot. Auch diesmal haben Prime User den Vorzug und ein entsprechendes Prime Abo ist notwendig. Das gilt auch für das Prime Probeabo, das man im Anschluss wieder kündigen kann.

PS5 bei Amazon.de kaufen

Sobald der Verkauf startet, findet ihr das Bundle direkt bei Amazon.de oder über den Button unten. Der Preis für die PS5 liegt nach der kürzlichen Preiserhöhung wohl bei 549 EUR.

Wer den Start nicht verpassen möchte, der kann auch unseren Push Alarm (unten links) nutzen, über den wir umgehend informieren. Wie immer gilt eine gute Vorbereitung, sprich Zahlungsdaten sollten bereits bei Amazon.de hinterlegt sein, ebenso die korrekte Adresse, um schnellstmöglich durch den Bestellprozess zu kommen.

Spannend wird, ob so langsam auch das neue PS5 Modell CFI-1200 hier eintrifft, nachdem dieses schon in Australien gesichtet wurde und in Kürze auch in Japan verfügbar sein wird. Bei diesem hat Sony noch einmal kräftigt das Innen-Design überarbeitet und fast alle Komponenten umgelegt. Im Endeffekt wird die PS5 damit nicht nur wieder leichter, auch die Kühlung wurde weiter optimiert.

Generell wird die Verfügbarkeit der PS5 nach und nach besser, wie auch jüngste Zahlen zeigen. In Großbritannien wurden im August so viele PS5 Konsolen verkauft, wie selten in den Monaten davor. So konnte man selbst die Nintendo Switch in den Charts übertreffen. Sony hatte zudem angekündigt, dass man die Produktion im zweiten Halbjahr weiter hochfahren wird und auch an den geplanten Absatzzahlen in diesem Geschäftsjahr festhalten wird.