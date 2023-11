PS5 knackt die 46.6 Millionen: Verkaufszahlen steigen weiter

Zahlen zu PlayStation Plus liefert Sony auch weiterhin nicht, was darauf hindeutet, dass es hier keine großen Veränderungen nach oben gibt.

Außerdem wurden 67.6 Millionen Einheiten an PS5 und PS4-Software verkauft, was einer Steigerung von 5.1 Millionen gegenüber den 62.5 Millionen verkauften Softwareeinheiten im gleichen Zeitraum des vorangegangenen Geschäftsjahres entspricht. Bei 4.7 Millionen Einheiten handelte es sich um First-Party-Titel, was einem Rückgang von 1.9 Millionen gegenüber den 6.6 Millionen verkauften Einheiten im gleichen Zeitraum des vorangegangenen Geschäftsjahres entspricht. Sony hatte allerdings auch deutlich weniger Spiele selbst veröffentlicht.

What do you think?