PS5 kaufen, neue Bundles bei den Händlern (Update)

Es gleicht weiterhin einem Glücksspiel, eine der begehrten PS5 Konsolen zu ergattern. Von einer regulären Verfügbarkeit ist man nämlich nach wie vor weit entfernt. In dieser Woche soll die PS5 aber wieder zur Bestellung verfügbar sein

Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich gezeigt, dass die großen Händler wie Amazon, Otto, Media Markt, Saturn & Co. neue Kontingente erhalten. Ohne große Vorwarnung kann man sein Glück also nun wieder versuchen. Vorankündigungen soll es laut Infos der Händler nicht mehr geben, um so zu Bot-Käufe und Massenanstürme auf die Shops auszubremsen.

Kurzzeitig verfügbar war die PS5 zuletzt bei Media Markt AT und MediMax, weshalb man vermutet, dass in Kürze andere Händler nachziehen. Daher die Shops einfach im Auge behalten.

Update 15.02.21: Laut Hinweisen von Händlern soll es auch in dieser Woche wieder PS5 Konsolen zur Bestellung geben. Wann genau und in welchen Mengen ist jedoch unklar.

Update 16.02.21: Bei Expert konnte man heute Nacht gegen 00:20 neue PS5 Digital Editionen vorbestellen, die dann aber genauso schnell wieder weg waren. Der Bestellprozess war unter dem Andrang der User etwas schwierig, aber machbar, wenn man einfach dran blieb.

Es wird erwartet, dass weitere Händler in diesen Tagen nachziehen.

Update 18. Februar 2021: Bei Saturn ist ein neues PS5 Bundle aufgetaucht, das zusammen mit Spider-Man oder Assassin’s Creed kurzfristig verfügbar war. Möglicherweise umgeht man so Bot-Käufe, die momentan nicht auf Bundles abzielen, noch nicht.

Media Markt AT hat ebenfalls ein Bundle mit Assassin’s Creed:

Wie üblich muss man aber auch diesmal besonders schnell sein, denn die Nachfrage übersteigt das Angebot. So sind die verfügbaren Kontingente meist binnen weniger Minuten vergriffen, die ohnehin nur online verfügbar sind. Falls wir den korrekten Zeitpunkt erwischen, informieren wir gesondert über unseren Push-Alarm (unten links) mit entsprechendem Link zum Shop.

Lieferengpässe bis Weihnachten befürchtet

So schnell wird sich die Situation wohl auch nicht entspannen, denn wie man aus Kreisen der Zulieferer hört, hakt es vor allem bei der Produktion und dem weltweiten Versand. Insgeheim rechnet man daher damit, dass die Lieferengpässe noch bis Weihnachten 2021 andauern.

Sony steht mit dieser unglücklichen Situation auch nicht alleine da, auch Microsoft hat massive Probleme, die Xbox Series X in erforderlichen Mengen bereitzustellen, ebenso Nvdia mit den RTX Grafikkarten. Wie lange dies noch so sein wird, bleibt abzuwarten.