PS5 kaufen – Bei Amazon nur noch via Einladung

Kreativer sind da die Japaner, die vom Run auf die Läden und über eine Lotterie immer irrwitzigere Ideen haben, um die PS5 loszuwerden. Jüngst fordert ein Händler die Spieler dazu auf, mindestens eine PS4 in Zahlung zu geben, um an eine PS5 zu kommen. Ein anderer Händler öffnet und markiert die PS5 Karton, damit diese nicht als NEU weiterverkauft werden können. Hierzulande nimmt man Gott sei dank Abstand von solchen Praktiken.

In den USA hatte man die Idee zuerst, nun weitet Amazon das Einladungs-System auch auf Deutschland aus, um die begehrte Konsole gerechter an den Spieler zu bringen.

