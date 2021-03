PS5 kaufen: Chancen steigen, aber Händler nutzen die Gunst der Stunde

Es ist für viele noch immer zum Verzweifeln, die zwar dringend eine PS5 suchen, mit dem spontanen Kauf ist es aber noch immer weit her. Einfach mal los und zugreifen geht auch weiterhin nicht.

Dabei scheinen die Chancen, eine PS5 zu kaufen, etwas zu steigen, wie insbesondere die letzten Tage gezeigt haben. Immer mal wieder gab es neue PS5 Drops, darunter zuletzt bei Saturn, GameStop, Expert & Co. Allerdings nutzen die Händler auch die Gunst der Stunde und versuchen ein kleines Extrageschäft mitzunehmen.

Im Bundle oder gegen Aufschlag

Problematisch sind nach wie vor die Bot Käufer, die scheinbar ganze Bestände leer kaufen. Dagegen gehen die Händler vermehrt entweder mit Bundles vor oder setzen die Preise der PS5 einfach nach oben, wobei die zweite Option auf ziemliches Unverständnis bei den Spielern stößt. Auch kreative Ideen, wie eine persönliche Bewerbungen oder eine Lotterie, gab es schon.

Hier ist es vor allem Alternate oder ComputerUniverse, die mehr als die unverbindliche Preisempfehlung verlangen, welche sich zwischen 20 und 100 EUR bewegt. Bei Saturn hat man zuletzt wieder diverse Bundle geschnürt, darunter mit Demon’s Souls, der Camera oder einem weiteren Controller.

Auch wird nicht mehr zuvor angekündigt, wann entsprechende Kontingente auftauchen. Meist ist es am Vormittag gegen 10 oder 11 Uhr. Damit wird verhindert, dass zu viele User gleichzeitig auf die Shops zugreifen und diese lahm legen. Andere wiederum setzen auf digitale Warteschlange, die meist jedoch auch binnen weniger Sekunden gut gefüllt sind.

Handelsroute am Suezkanal blockiert

Unklar ist, wie sich die aktuelle Situation am Suezkanal in den nächsten Wochen auswirkt, wo seit Tagen ein Containerschiff die Handelsroute blockiert. Hunderte weitere Frachtschiffe stehen dort im Stau und sorgen in manchen Branchen schon jetzt für Probleme beim Nachschub. Sollte sich dies über erheblich mehr Tage erstrecken, befürchten einige massive Ausfälle in der Lieferkette, darunter auch bei Unterhaltungselektronik.

Unser Tipp: Einfach die offiziellen Partner, die wir hier noch einmal aufgelistet haben, im Auge behalten. Besonders Media Markt ist in diesen Tagen interessant, nachdem Saturn schon vorgelegt hat. Ansonsten informiert euch unser Alarm (unten links) über die aktuelle Verfügbarkeit. Meist heißt es aber auch dann, schnell sein!

Wer es schafft, eine PS5 in den Warenkorb zu legen, hat oftmals auch schon die halbe Miete drin. Meist hilft es hier, diesen immer wieder zu aktualisieren, um den Kauf abzuschließen.

