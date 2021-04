PS5 kaufen: Stau im Suez-Kanal lässt nun auch Zubehör knapp werden

Das Container-Schiff Ever Given, das kürzlich einen unfassbaren Stau im Suez-Kanal entstehen lassen hat, zeigt nun auch Auswirkungen beim PS5 Zubehör, ebenso der Konsole nach wie vor an sich.

Zwar konnte der Stau bereits aufgelöst werden und nachfolgende Schiffe dürfen passieren, die Ever Given wird allerdings noch von den ägyptischen Behörden festgesetzt, da diese Entschädigungen verlangen. Solange diese nicht geflossen sind, darf auch das Schiff nicht auslaufen. Mit an Bord: zahlreiche Elektronik – vom Staubsauger bis zu Spielkonsolen, die nach Europa wollen.

PS5 Zubehör wird knapp

Dass es jetzt auch beim PS5 Zubehör knapp wird, zeigt unter anderem ein Blick zu Amazon, wo der sonst regulär verfügbare DualSense Controller erst wieder ab Ende Mai lieferbar ist. Gleiches gilt für das offizielle PS5 Headset und die Ladestation, die ohnehin nur schwierig zu bekommen sind.

Hier wird ein direkte Auswirkung aus der Unterbrechung der Lieferkette vermutet, die sich nicht nur ausschließlich auf das Zubehör auswirkt, sondern auch auf PS5 Konsolen. Zwar gab es vor Ostern noch einmal eine beträchtliche Menge, die vor allem an Saturn und Media Markt gegangen ist, in den nächsten Wochen könnte hier aber eine erhebliche Ebbe herrschen.

Für die Tage nach Ostern gibt es bisher keinerlei Anzeichen dafür, dass neue PS5 Kontingente verfügbar sein werden. Falls überhaupt, wohl wieder nur spontan oder in kleineren Mengen. Generell gilt, die offiziellen Partner im Auge zu behalten, die wir hier noch einmal aufgelistet haben. Hilfreich ist weiterhin der Warenkorb / Wunschliste Trick, den wir weiter unten noch einmal erläutern.

Dieser Tipp hilft: Bei Media Markt / Saturn funktioniert mitunter auch, wenn man ein gewünschtes Bundle bereits im Warenkorb hat und diesen immer aktualisiert. Sobald ein Kontingent im Backend verfügbar ist, kann man es bequem über den Warenkorb kaufen, auch wenn es im regulären Store als nicht verfügbar angezeigt wird.