PS5 Last-Minute-Christmas-Sale: Letzte Chance auf PS5, PS5 Pro & PlayStation Portal

Der PS5 Sale zum Christmas-Endspurt: PS5, PS5 Pro, PlayStation Portal und PS VR2 so günstig wie selten. Warum jetzt der beste Kaufzeitpunkt ist.

Mark Tomson
mark author
Mark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele.
Xmas Sale Last Chance

Weihnachten steht vor der Tür, und Sony zieht beim PS5 Sale noch einmal spürbar an. Kurz vor den Feiertagen fallen die Preise für PS5, PS5 Pro und ausgewähltes Zubehör auf ein Niveau, das realistisch betrachtet so schnell nicht wiederkommt. Wer noch auf ein Last-Minute-Geschenk schielt oder die eigene Konsole upgraden will, bekommt jetzt klare Signale: viel günstiger wird es 2025 und in naher Zukunft nicht mehr.

Entscheidend ist dabei weniger der einzelne Prozentpunkt, sondern der Zeitpunkt. Der Christmas Sale ist kein Testballon mehr, sondern Abverkauf mit Ansage, der heute endet!

PS5 & PS5 Pro: Zwei Zielgruppen, zwei klare Angebote

Die klassische PS5 bleibt die Empfehlung für alle, die unkompliziert ins aktuelle PlayStation-Ökosystem einsteigen wollen. Die Slim-Modelle sind preislich auf einem Niveau angekommen, das endlich wieder zur gebotenen Leistung passt. Für viele dürfte das der Moment sein, an dem das „Vielleicht nächstes Jahr“ kippt.

SONY PlayStation®5 Digital Edition (Slim) – 825 GB

479 EUR349 EURGet It Now

SONY PlayStation®5 Disc Edition (Slim) – 1TB

549 EUR449 EURGet It Now

PS5 Ghost of Yōtei™ Gold Limited Edition Bundle

599 EUR499 EURGet It Now

Spannender ist jedoch die PS5 Pro. Der Preisabschlag ist kein kosmetischer Rabatt, sondern eine echte Korrektur. Wer Wert auf stabilere Framerates, höhere Auflösungen und sauberes Raytracing legt, bekommt hier die technisch beste PlayStation-Erfahrung, ohne den sonst üblichen Premium-Aufschlag. Das ist kein Pflichtkauf, aber ein fairer Deal für anspruchsvolle Spieler.

SONY PlayStation®5 Pro – 2 TB Konsole

799 EUR699 EURGet It Now

PlayStation Portal & PS VR2: Nischenprodukte, jetzt sinnvoll bepreist

PlayStation Portal bleibt ein Spezialgerät. Technisch limitiert, konzeptionell klar, aber mit dem aktuellen Preis erstmals realistisch attraktiv für alle, die regelmäßig Remote Play nutzen. Als Ergänzung funktioniert das Konzept jetzt deutlich besser als zum Launch.

PlayStation Portal™ Remote-Player  (weiß)

219 EUR199 EURGet It Now

PlayStation Portal™ Remote-Player  (black)

219 EUR199 EURGet It Now

Ähnlich bei PS VR2: Die Hardware ist stark, der Content-Nachschub überschaubar. Der Preisnachlass ändert daran nichts, senkt aber die Einstiegshürde erheblich. Für VR-Interessierte ist das aktuell der vernünftigste Zeitpunkt, einzusteigen – später wird es nicht automatisch besser oder günstiger.

PlayStation VR2 (2025)

449 EUR349 EURGet It Now

Dieser PS5 Sale fühlt sich nicht nach Lockangebot an, sondern nach klarer Jahresabschluss-Strategie. Sony räumt Lager, setzt Preispunkte neu und macht deutlich: Wer noch vor Weihnachten kaufen will, bekommt jetzt die besten Konditionen. Danach wird es ruhiger – und teurer.

Warten lohnt sich hier nicht mehr.

Ps5 Sale 25
