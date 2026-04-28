PS5-Lizenzprüfung: CMOS-Test bestätigt erweiterten DRM-Online-Check

Bis vor wenigen Tagen hielten wir die Nachricht vom neuen 30-Tage-Online-Zwang für ein PS4-Phänomen oder einen simplen Software-Fehler, doch neue Hardware-Tests belegen nun das Gegenteil. Was als stillschweigende Änderung im Hintergrund begann, entwickelt sich zu einer handfesten Debatte über digitalen Besitz auf der PS5.

Hardware-Tests des Tech-Kanals Spawn Wave belegen, dass Sony das neue Lizenz-Modell auch auf der PlayStation 5 implementiert hat. Während die PS4 die verbleibende Offline-Zeit transparent in den Datei-Infos anzeigt, agiert die PS5 im Hintergrund und verweigert den Zugriff erst, wenn die interne Zeitverifikation fehlschlägt. Da die Benutzeroberfläche der Konsole keine expliziten Ablaufdaten für Lizenzen nennt, blieb der Mechanismus bisher verborgen. Ein gezielter Hardware-Eingriff hat jetzt Klarheit geschaffen.

Die methodische Analyse

Um den Zustand einer abgelaufenen Lizenz künstlich herbeizuführen, wurde die CMOS-Batterie einer PS5 Pro entfernt. Diese Batterie versorgt den internen Zeitgeber der Konsole mit Strom, ohne den das System bei Netztrennung das aktuelle Datum verliert.

Das Szenario sah laut Spawn Wave wie folgt aus:

Differenzierung nach Kaufdatum: Digital erworbene Spiele, die erst kürzlich (April 2026) gekauft wurden, ließen sich ohne Internetverbindung und mit resetteter Systemuhr nicht mehr starten. Das System gab die Fehlermeldung aus, dass eine Serververbindung zur Lizenzprüfung zwingend erforderlich sei.

Digital erworbene Spiele, die erst kürzlich (April 2026) gekauft wurden, ließen sich ohne Internetverbindung und mit resetteter Systemuhr nicht mehr starten. Das System gab die Fehlermeldung aus, dass eine Serververbindung zur Lizenzprüfung zwingend erforderlich sei. Bestandsschutz für ältere Titel: Digitale Spiele, die vor mehr als einem Monat erworben wurden, starteten im Test weiterhin problemlos. Dies bestätigt, dass Sony das System nicht rückwirkend auf die gesamte Bibliothek anwendet, sondern eine zeitliche Grenze für Neukäufe gezogen hat.

Digitale Spiele, die vor mehr als einem Monat erworben wurden, starteten im Test weiterhin problemlos. Dies bestätigt, dass Sony das System nicht rückwirkend auf die gesamte Bibliothek anwendet, sondern eine zeitliche Grenze für Neukäufe gezogen hat. Sonderrolle physischer Medien: Disc-basierte Spiele sind von dieser Neuerung komplett unberührt. Da die Lizenz direkt auf dem physischen Datenträger verifiziert wird, ist kein Server-Abgleich notwendig.

Der Test zeigt, dass Sony eine „unsichtbare Uhr“ für digitale Neukäufe eingeführt hat. Solange die Konsole regelmäßig online ist, bemerkt der Nutzer diesen Vorgang nicht, da die Lizenzen im Hintergrund synchronisiert werden.

Was, wenn die CMOS-Batterie versagt?

Problematisch wird dieser Mechanismus für die langfristige Archivierung von Spielen. Sollte die interne CMOS-Batterie in einigen Jahren versagen und Sony gleichzeitig die entsprechenden Authentifizierungs-Server abschalten, wären digitale Käufe ohne vorherigen Online-Check unbrauchbar. Es handelt sich hierbei nicht um einen Entzug der Lizenz, sondern um eine technische Hürde, die eine permanente Offline-Nutzung über lange Zeiträume unterbindet.

Die Ergebnisse legen nahe, dass es sich nicht um einen flüchtigen Bug handelt, sondern um eine bewusste Anpassung der Lizenz-Architektur. Sony gleicht seine DRM-Politik damit stärker an die Konkurrenz an und schränkt die Autonomie digitaler Käufe gegenüber physischen Medien weiter ein.

Das Horrorszenario unspielbarer Games ist trotzdem sehr gering, da Sony den Batteriewechsel zumindest bei der PS5 Pro durch eine einfache Wartungsklappe zum kinderleichten Standard gemacht hat. Zudem dürften kritische Lizenz-Server noch Jahrzehnte laufen oder im Falle einer Abschaltung durch finale Patches entkoppelt werden.