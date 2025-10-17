PS5 Low-Power Mode: Demon’s Souls macht den Anfang – und sorgt für Skepsis

Bluepoint Games hat Demon’s Souls für die PS5 gepatcht, und dabei ein neues Feature freigeschaltet: den sogenannten PS5 Low-Power Mode. Damit lässt sich das Spiel jetzt mit reduzierter Leistungsaufnahme betreiben. Das Ergebnis: 30 FPS und eine merklich niedrigere Auflösung. Im Hauptmenü taucht zudem ein neues Symbol auf, das anzeigt, welche Spiele diesen Modus unterstützen.

Auf dem Papier klingt das nach einem netten Bonus für umweltbewusste Spieler. Weniger Stromverbrauch, gutes Gewissen – alles gute Argumente. In der Praxis dürfte aber kaum jemand freiwillig auf flüssiges Gameplay und gestochen scharfe Optik verzichten, nur um ein paar Watt zu sparen, die im Centbereich liegen.

Sony testet mehr als nur Stromsparoptionen

Offiziell spricht Sony von einem Beitrag zur Energieeffizienz, doch die technische Umsetzung wirkt zu gezielt, um nur eine Öko-Geste zu sein. Laut Analysen von Digital Foundry ist der aktuelle Anwendungsfall zu simpel, um wirklich sinnvoll zu sein. Vielmehr könnte der PS5 Low-Power Mode ein Testlauf für Sonys kommenden PlayStation-Handheld sein, jener, der angeblich vollwertige PS5-Spiele lokal in einem reduzierten Leistungsprofil abspielen soll. Auf einem kleineren Screen würden zudem Unterschiede in der Auflösung kaum auffallen.

Das würde auch erklären, warum der Modus überhaupt existiert. Nicht um Wohnzimmer-Strom zu sparen, sondern um die Kompatibilität und Performance mobiler Hardware zu simulieren.

Demon’s Souls im Low-Power-Mode

So löblich der Gedanke ist, niemand kauft eine PS5, um dann absichtlich auf halbe Leistung zu schalten. Der PS5 Low-Power Mode wirkt daher weniger wie ein Geschenk an die Umwelt, sondern mehr wie ein technischer Vorbote für Sonys neue Hardware-Strategie.

Sollte sich das bestätigen, wird aus dem vermeintlichen Energiespar-Feature ein ziemlich cleverer Schachzug. Bis dahin bleibt’s ein kurioses Update, das zeigt: Nicht jeder Patch ist für Spieler gedacht.