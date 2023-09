PS5 Mega Sale – Konsole, Games & Zubehör deutlich günstiger

Es handelt sich um eine offizielle Aktion von Sony gemeinsam mit den Händlern. Für alle, die sich im ersten Aktionszeitraum noch keine PlayStation 5 zugelegt haben, bietet sich jetzt noch einmal die perfekte Gelegenheit – passend zum Release des Rollenspiels Baldur’s Gate 3 von Larian Studios. In den kommenden Wochen erscheinen zudem zahlreiche hochkarätige Spiele für die Konsole, darunter das PS5-exklusive Marvel’s Spider-Man 2 von Insomniac Games, EA Sports FC 24 von Electronic Arts oder Call of Duty: Modern Warfare 3 von Activision Blizzard.

Sony räumt weiter die Lager und startet die nächste PS5 Sales Mega-Aktion, einschließlich Konsolen-Bundles, Games, SSDs und Zubehör. Die PS5 gibt es so zum Beispiel schon für 449 EUR, plus den DualSense Controller, Ladestationen Headsets und mehr.

