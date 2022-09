PS5 Modell CFI-1202 – Neuer Grafikchip & weniger Stromverbrauch bestätigt

Weniger Stromverbrauch bedeutet gleichzeitig weniger Hitzeentwicklung, was letztendlich in einer wenigen komplexen Kühlung oder einer geringeren Anforderung bei der Wärmeableitung resultiert. Bei fortschreitender Entwicklung von Grafikchips, Kühlung usw. läuft es eines Tages wohl auf eine PS5 Slim hinaus.

„Diese Konsolenaktualisierungen sind das heutige Äquivalent dessen, was vor Jahrzehnten in der Mikroprozessorindustrie geschah, wo bestehende Designs mit minimaler Nacharbeit auf einen neuen, effizienteren Prozessknoten portiert wurden,“ heißt es.

Da wäre zum einen der geringe Stromverbrauch, aber auch eine größere Ausbeute bei den Wafern in der Produktion, die man mit rund 20 Prozent beziffert. Dies wird möglich, da der Prozessor an sich um 40mm² geschrumpft wurde.

Nun hat man etwas tiefer gegraben und kann bestätigen ( via Angstromomics ), dass die vorliegende PS5 mit der Modellnummer CFI-1202 über den spekulierten Grafikchip auf 6nm Basis (TSMC N6) verfügt, der den Codenamen Oberon Plus trägt. Dieser löst den bisherigen 7nm Chip der PS5 ab und bringt weitere Vorteile mit sich.

