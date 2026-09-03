PS5-Monetarisierung: Sony kassiert 59 Prozent mehr pro aktiver Konsole

Sony verdient pro aktivem PlayStation-Nutzer im Schnitt 59 Prozent mehr Geld als noch zu Hochzeiten der PlayStation 4. Die Zahlen belegen, wie der Konzern das Geschäftsmodell vom Hardware-Verkauf zur verlässlichen Einnahmequelle pro Nutzer verschoben hat. Der Plan geht auf.

Der Bestand zahlt die Zeche

Eine Auswertung von Daniel Ahmad, Analyst bei Niko Partners, bringt die finanzielle Verschiebung auf den Punkt. Der durchschnittliche Jahresumsatz pro aktivem Nutzer stieg von 23.580 Yen im Geschäftsjahr 2018 auf 37.485 Yen im Geschäftsjahr 2025. Das entspricht einem Plus von rund 230 US-Dollar pro Kopf.

Sony-CEO Hiroki Totoki erklärte kürzlich, warum das Unternehmen beim Marketing für die PlayStation 5 auf die Bremse tritt. Ahmads Daten liefern die nüchterne Erklärung dazu. Wer am Bestand bereits massiv verdient, spart sich das Geld für die Neukundenakquise.

Die Hebel für diesen Ertragssprung liegen offen auf dem Tisch. Höhere Anschaffungskosten für Konsolen und Zubehör treffen auf die Umstellung der Abonnements auf teurere PlayStation Plus-Stufen. Dazu kommen kontinuierliche Einnahmen aus Zusatzinhalten, Mikrotransaktionen und gestiegenen Softwarepreisen.

Die Pandemie bescherte dem Konzern im Geschäftsjahr 2019/20 einen künstlichen Nutzerzuwachs, das Umsatzniveau hielt sich im Anschluss ohne nennenswerten Einbruch. Das Wachstum stagnierte in den vergangenen zwei Jahren zwar leicht, aber das Fundament steht trotzdem.

I did the math on this and average annual revenue per PlayStation active user has grown from 23,580 Yen in FY2018 to 37,485 Yen in FY2025, which is around $230.



An increase of 59% over that period. Although growth was flat over the past year or two. https://t.co/sfbWHRAy6p pic.twitter.com/nIFw8tsCs2 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 1, 2026

Digitales Monopol verdrängt die Disc

Im Branchenvergleich nutzt Sony die Trägheit des Marktes konsequent aus. Während Konkurrent Microsoft bei kommenden Geräten auf Konvertierungsoptionen setzt und alte Datenträger in digitale Lizenzen umwandelt, streicht Sony die Disc ab Januar 2028 komplett. Digitale Verkäufe im eigenen Store sichern somit die volle Marge ohne Abgaben an den Zwischenhandel.

Ohne Konkurrenz durch den physischen Gebrauchtmarkt bleibt der Kundschaft keine Ausweichmöglichkeit. Das Konzept geht für Sony auf. Weniger Verkaufsdruck bei der Hardware, dafür maximale Ausbeute bei jedem einzelnen Spieler, der im Ökosystem feststeckt.

Sony hat das Ziel erreicht, ohne dafür sonderlich kreativ zu sein. Steigende Grundpreise, gestaffelte Abo-Gebühren und der schrittweise Abschied von physischen Medien spülen laut Ahmad verlässlich 37.485 Yen pro Kopf in die Kassen.

Solange die Zahlungsbereitschaft trotz gestiegener Gebühren auf diesem Niveau verharrt, gibt es für Sony im Grunde keinen Grund, an den Preisen für PlayStation Plus oder digitale Spiele etwas zu ändern. Eine Garantie dafür gibt es nicht!