PS5: Need for Speed Unbound jetzt schon stark reduziert

Need for Speed Unbound ist gerade einmal zwei Wochen alt, doch das Rennspiel mit Comic-Look gibt es jetzt schon richtig günstig zu kaufen. Bei Amazon, MediaMarkt und Saturn ist NfS Unbound für PlayStation 5 und Xbox Series X/S um 40 Prozent reduziert. Mit diesem Angebot möchte EA offensichtlich das Weihnachtsgeschäft für seine Spiele einläuten.

Kurz nach Release: Need for Speed Unbound zum Tiefstpreis

Das neue Need for Speed erschien eigentlich zum UVP von 79,99 EUR. Bei Amazon, MediaMarkt und Saturn bekommt ihr EAs Rennspiel jetzt schon für nur 47,99 EUR, also ganze 40 Prozent günstiger. Ihr spart somit 32 EUR.

Es gibt sowohl die Version für PlayStation 5 als auch für Xbox Series X/S zum aktuellen Tiefstpreis (Stand: 13.12.2022):

Sofern ihr das Spiel also nicht gebraucht besorgen wollt, solltet ihr dieses unschlagbare Angebot besser nicht verpassen. Wie lange das Angebot gültig ist, wird nämlich nicht angegeben.

Dafür steht bei jedem der drei Anbieter, dass die Lieferung in wenigen Tagen stattfindet, vorausgesetzt sie haben das Spiel noch auf Lager. Ansonsten müsst ihr euch etwas länger gedulden.

Ist Need for Speed Unbound was für mich?

In Need for Speed Unbound rast ihr erneut durch eine Open World, dieses Mal in Lakeshore City. Es erwartet euch erneut ein recht flüssiges und unterhaltsames Fahrgefühl, das sich mehr in Richtung Arcade-Racer als Rennsimulation bewegt.

Streicht also jeglichen Realismus, denn davon fehlt jede Spur. Stattdessen bekommt ihr ganz viel Action und eine umstrittene Graffiti-Grafik, die zwar viel diskutiert wird, aber immerhin für einen einzigartigen Look sorgt.

Für einen ausführlichen Blick ins Spiel schaut in unseren Test zu Need for Speed Unbound rein.

Need for Speed Unbound erschien am 2. Dezember für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.