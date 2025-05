PS5: Neue Firmware als Feature-Update verfügbar

Sony hat ein neues PS5-Update in die Beta-Phase geschickt, das derzeit einer begrenzten Anzahl von Spielern zur Verfügung steht. Im Mittelpunkt steht ein überarbeitetes Widget im Willkommens-Hub, das sich ganz der persönlichen Spielstatistik widmet – ein Feature, das viele Fans seit Jahren fordern, aber bisher nur bruchstückhaft bekommen haben.

Alle Spieldaten auf einen Blick: Das kann das neue PS5-Widget

Das neue Widget präsentiert sich als kompakte Übersichtskarte und bündelt diverse Informationen zu den zuletzt gespielten Titeln. Dazu gehören unter anderem der Spielfortschritt in Prozent, die Spielzeit, Trophäenstatistiken samt der seltensten errungenen Trophäe, die Anzahl gespeicherter Screenshots sowie die Zahl der Spielsitzungen. Besonders clever: Es zeigt auch an, welche Freunde aktuell dasselbe Spiel zocken – ein dezenter, aber effektiver sozialer Anreiz, um sich mal wieder in ein gemeinsames Match zu stürzen.

Was zunächst wie eine Spielerei klingt, könnte sich als echter Komfortgewinn entpuppen. Bislang waren viele dieser Informationen irgendwo im System versteckt – mal unter den Trophäen, mal im Profil, mal gar nicht. Das Widget bringt diese Daten nun an einen zentralen Ort. Gerade für Spieler, die mehrere Games parallel spielen oder ihre Fortschritte im Blick behalten wollen, dürfte das eine willkommene Neuerung sein.

Beta-Start mit Schwächen: Spielzeit bleibt ein Problemkind

Doch es gibt auch Schattenseiten: Der in der Vergangenheit häufig unzuverlässige Spielstunden-Tracker bleibt ein Sorgenkind. Sony hat es bislang nicht geschafft, die Zeiterfassung korrekt umzusetzen – was sich auch jetzt noch nicht geändert haben könnte. Bleibt zu hoffen, dass das Update in dieser Hinsicht tatsächlich Verbesserungen bringt.

Immerhin: Die Integration der Screenshot-Anzahl dürfte weitgehend reibungslos funktionieren, da die PS5 automatisch Trophäenbilder speichert – sofern diese Funktion nicht deaktiviert wurde.

Das Update selbst erfordert keinen manuellen Download. Wer zur Beta eingeladen wurde, sieht das Widget automatisch im Willkommens-Hub auftauchen. Für alle anderen heißt es: abwarten, Tee trinken und auf den offiziellen Rollout hoffen.